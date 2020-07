10 grandes canciones que (quizá) no sabías que eran versiones de otras

Hay quien dice que las segundas partes nunca son buenas, pero hay veces que las versiones o las adaptaciones superan a la original. Es el caso de muchas canciones, que se han versionado por otros artistas y han ganado mucha más popularidad que las originales. De hecho, hay ocasiones en las que ni siquiera sabíamos que existía un tema previo al que llevamos toda la vida escuchando.

Te traemos diez casos de canciones que son mundialmente conocidas pero que están basadas en otras anteriores.

Cindy Lauper - Girls Just Wanna Have Fun

Sin duda, Girls Just Wanna Have Fun es una de las grandes canciones de Cyndi Lauper, con la que despuntó en 1983 con un mensaje claramente feminista y de empoderamiento femenino. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que se trata de una versión de un primer tema escrito y grabado por Robert Hazard, un fan de la música country, que lo compuso en 1979 para su banda The Heroes, pero nunca se llegó a lanzar oficialmente.

The Beatles - Twist & Shout

Los cuatro de Liverpool compusieron muchas grandes canciones, y son recordados como una de las mejores bandas de la historia. Sin embargo, uno de sus temas más bailados, Twist & Shout, que aparece en muchos de sus recopilatorios, no es suya. Los responsables de este clásico son los Isley Brothers, una desconocida banda que grabó el tema en 1961 con un joven Phil Spector como productor.

Whitney Houston - I Will Always Love You

Es una de las baladas más míticas de Whitney Houston, y todos la recordamos como pieza fundamental de la banda sonora de El Guardaespaldas, pero no es de ella. Se trata de una versión de la estrella del country Dolly Parton, que la escribió el mismo día que compuso oro de sus grandes temas, Jolene, y popularizó con un estilo mucho más propio ya en 1974. Tuvo una buena acogida, pero fue en 1992 cuando Houston la llevó al éxito estratosférico.

Björk - It's Oh So Quiet

Es una de las canciones más conocidas de la extravagante artista, pero se trata de una versión. It's Oh So Quiet fue originalmente grabada en 1951 por Betty Hutton, conocida por interpretar el papel principal en la película musical Annie consigue su arma. Pero a su ves esta fue una versión de una canción alemana: Und Jetzt Ist Es Still, grabada por primera vez en 1948 por Horst Winter.

UB40 - Red, red wine

Esta canción con fuerte sabor reggae del grupo del grupo inglés que triunfó en los 80 es en realidad una versión de Neil Diamond. Apareció por primera vez en el segundo disco del músico, Just For You, de 1968, y fue mucho más sombría.

Soft Cell - Tainted Love

La versión que hizo Soft Cell de esta canción fue lo que le dio fama mundial en 1981, pero antes de eso, fue lanzada en 1964 por Gloria Jones. Curiosamente, fue un fracaso comercial para ella y no tuvo ninguna repercusión.

Smash Mouth - I'm a Believer

Otro clásico donde los haya, popularizado por formar parte de la banda sonora de la película de animación Shrek. Con ella destacaron y se hicieron mundialmente famosos a principios de los 2000, pero en realidad la melodía se basa en una canción de los 60 popularizada por los Monkees y escrita por Neil Diamond.

Aretha Franklin - Respect

La poderosa versión de Aretha Franklin de 1967 es sin duda la más popular de esta canción, pero no es suya, sino que se trata de Otis Redding, que la lanzó dos años antes. La canción original no incluía el famoso coro R-E-S-P-E-C-T que hizo que el éxito fuera tan popular.

Natalie Imbruglia - Torn

La cantante australiana Natalie Imbruglia obtuvo su mayor éxito con esta canción de su álbum debut Left of the Middle, pero no fue la primera en grabarlo. Originalmente escrita por Scott Cutler, Anne Preven y Phil Thornalley en 1993, Torn fue grabada en danés el mismo año por la cantante Lis Sarensen. Dos años después, Cutler y Preven grabaron una versión con su banda estadounidense de rock alternativo Ednaswap, mientras que la cantante estadounidense-noruega Trine Rein también grabó una versión en 1996.

No Doubt - It's my life

No Doubt quería grabar nueva música para su álbum de grandes éxitos de 2003, pero no quería escribirla porque la banda estaba tomándose un descanso para que Gwen Stefani pudiera grabar su disco debut como solista. Entonces, optaron por esta versión de la canción de Talk Talk de 1984 del mismo nombre.