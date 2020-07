Alizzz: “Con C. Tangana tengo esa química de currar mucho tiempo y entendernos tanto”

Un éxito no lo sería sin el talento de un buen productor en sus créditos, y eso es un hecho. Lo hemos dado todo con Mala Mujer de C. Tangana, Antes de Morirme del madrileño con Rosalía, Me Quedo de Aitana y Lola Índigo y las nuevas canciones de Ana Torroja, entre otras. Pero, ¿sabías que todas ellas tienen algo en común? Sí, Alizzz.

El productor barcelonés se ha convertido en una verdadera eminencia en la industria de la música. Cada vez son más los referentes de esta escena los que suman la experiencia de pasar por su estudio como un sueño a cumplir a lo largo de sus carreras. Y no es para menos, ya que cuenta con un olfato especial para detectar lo que se convertirá en todo un hit en las listas de éxitos.

Así lo ha contado en una entrevista con LOS40, y lo ha hecho tras lanzar su playlist más personal en Apple Music. Una lista de canciones que cuenta con su producción y que se han convertido en verdaderos himnos para millones de personas alrededor del mundo. ¡Menudo repertorio!

Pero no queremos robarte más tiempo. Así que te invitamos a seguir leyendo para descubrir la humildad de este productor que comenzó trabajando con artistas emergentes, se desarrolló con referentes de la industria y ahora, tras crear su propia marca, ha mezclado ambas prácticas en su faceta profesional. ¡Alizz a los controles!

Pregunta (P): Alizzz, enhorabuena por tus últimos proyectos con Ana Torroja, referente española a nivel internacional, y con Paula Cendejas, una artista emergente. ¿Cómo fue ponerte en la producción de estos temas con dos perfiles de artistas distintos?

Respuesta (R): En el caso de Ana Torroja surgió a raíz de una persona que trabaja en mi editorial que conocía a Ana y que sabía que quería hacer algo que sonase como la música de hoy en día. Ana se había quedado un poco parada durante bastantes años. Hablé con El Guincho y nos lanzamos a hacerlo. Estuvimos con ella tres días en el estudio y para mí fue un honor poder currar con ella y sentir su vibra. Es una leyenda.

Con Paula fue a través de Instagram. Ella antes hacía covers y conecté mucho con la manera que tenía de cantar. Teníamos referentes similares, nos gustaba la misma música entonces le hablé para quedar en el estudio y hacer algo. De esta primera sesión que hicimos salieron como dos o tres temas que me fliparon y que me animaron a hacer más. Fuimos quedando bastante más a menudo, y hasta ahora que lleva seis o siete singles fuera y de momento todos los he producido yo. Espero poder producir con ella más a futuro. De hecho, estamos preparando ya cosas.

P: También has colaborado con otros muchos artistas. ¿Con cuál te gustó trabajar más y qué aprendiste como productor de él o ella?

R: Eso no te lo puedo decir porque cada artista es un mundo. Sí que con el que me siento más cercano es C. Tangana, con el que llevo currando cuatro o cinco años ya. Es mucho tiempo y seguimos trabajando codo a codo, nos vemos casi cada semana en el estudio. Con él tengo esa química de currar mucho tiempo y entendernos tanto. También he trabajado con artistas que han sido más puntuales, como por ejemplo con Piso 21, y fue una fiesta. Ese día en el estudio fue como súper divertido, la sensación opuesta a estar trabajando. Hicimos un hit muy grande, y es el que quizás más escuchas tenga de toda mi discografía, el de Pa’ Olvidarme de Ella con ellos y con Christian Nodal.

P: En la playlist de Apple Music encontramos verdaderos temazos que han sonado y mucho a nivel nacional e internacional. Te preguntábamos por el artista con el que te gustó más trabajar, pero ahora queremos saber: ¿con cuál es las canciones tuviste alguna dificultad para producir y de cuál te sientes más orgulloso?

R: Ahora que dices lo de la canción con la que tuve más dificultad, recuerdo que la que fue más fácil fue la de Piso 21 porque la hicimos como en dos o tres horas y eso es una locura. Además, el tema se quedó hecho y nunca nadie más le volvió a hacer nada. Quizás con algunos temas de C. Tangana les hemos dado muchas vueltas. Mala Mujer fue un tema al que le dimos más vueltas porque sabíamos que era un hit y no queríamos que se quedase a medias. El resultado compensó.

P: Entre estas canciones vemos una de Aitana. ¿Qué tal ves su música?

R: Es muy heavy el nivel de explosión que ha tenido Aitana. Currar con ella estuvo muy guay, fue súper sencillo. Hicimos el tema de Me Quedo con Lola Índigo y le estoy súper agradecido porque fue mi primer Número 1 en LOS40.

P: Desde tu experiencia, ¿qué crees que debe tener una canción para que sea un éxito?

R: La verdad es que no lo sé. Hay veces que sí que lo ves a simple vista. Quizás es porque te recuerda a cosas y piensas que lo va a petar porque tiene un antecedente y tu oído sabe que va a ser un hit. Pero luego hay otros temas que están entre medias, entre lo alternativo y lo más mainstream, por ejemplo el de Nunca Estoy con C. Tangana. A priori no debería ser un hit pero fue también mi primer número 1 en Spotify. Sí que se sabe cuando una canción está guapa. Hay cosas de la intuición más que algo que puedas explicar así literal. Es algo más abstracto, sientes que eso puede, no tanto ser un hit, pero sí una canción que pueda gustar a mucha gente. En lo de que se convierta en un hit ya influyen muchos factores.

El éxito del productor es que estés muy bien considerado por el gremio de los artistas y de la industria.

P: La figura del productor es muy relevante en la creación de un hit. ¿Cómo crees que está considerada hoy en día su presencia?

R: Yo creo que a nivel de los artistas, de la industria en general, es una figura que se conoce, se entiende que es importante. Yo ahí me siento muy valorado y respetado. A nivel de exposición al gran público... yo personalmente, me gusta estar ahí en bambalinas, en la sombra sin exponerte demasiado. Es complicado al no estar diciendo palabras ni contando una historia. Estás poniendo una especie de marco a las canciones. La gente es consciente de que los artistas cantan sobre unos ritmos que les hacen bailar y crean la emoción. Sí que está reconocida la figura del productor. Lo que tampoco se debe buscar es comparar el éxito del productor con el de ser famoso. El éxito del productor es que estés muy bien considerado por el gremio de los artistas y de la industria.

P: La industria de la música ha estado en continuo movimiento y cambio, y la figura del productor también. ¿Qué crees que tiene un productor de hoy que no tenía el de antes y que sea beneficioso y/o perjudicial?

R: Yo creo que se ha democratizado el hecho de poder llegar a ser un productor. No necesitas muchos cacharros ni una gran inversión para hacer música o empezar a hacerla. Ha sido un gran cambio. Estar mucho más al alcance de todo el mundo. Uno de los hándicaps que eso conlleva es que hay mucha más gente que lo puede hacer y la lucha por ser uno de los que consiguen hacerlo se convierte en una especie de competición. No es un mercado que sea infinito en el que todo el mundo pueda vivir de ello, lamentablemente. La competición es más seria.

P: La idea que muchos tienen de un productor es de esa persona que siempre está pegada a un sintetizador o un ordenador. ¿Es realmente esto o va más allá?

R: En mi caso, el productor no es solo la persona que hace que suene una canción, sino que también formo parte de la composición. Yo soy autor de todos los temas que he hecho. Aparte de esa imagen que dices, también está la de buscar los acordes, buscar los sonidos y participar en las melodías en las letras…

Se ha democratizado el hecho de poder llegar a ser un productor.

P: Si tuvieras que definir tu carrera como productor con el título de una canción, ¿cuál sería y por qué?

R: Te digo la de Nunca Estoy porque es un trabajo en el que estás siempre de un lado para otro y la verdad es que estoy muy poco en mi casa. Bueno, ahora con toda la historia del COVID ha sido un momento de reflexión y de parar en casa. Pero antes de todo esto… de hecho, el día de antes que cerraran fronteras, yo estaba en Estados Unidos y me iba para Los Ángeles, luego me iba a tocar en República Dominicana. Tenía una vida full de nunca estar.

P: Como mencionamos anteriormente, has trabajado con Ana Torroja, C. Tangana, Becky G, Rosalía, Aitana, y muchos más. Eres un productor consolidado dentro de la industria. ¿Cuál crees que debería ser el primer paso que tendría que dar alguien que quiere seguir tus pasos?

R: Una de las cosas que he hecho bien es tener mucha constancia, mucha paciencia, ser muy pesado, muy currante e insistir. Esos valores son súper importantes que van al margen del talento que cada uno pueda tener, que eso es más intangible.

P: ¿Qué consejo le darías para crear su propia imagen y llegar a artistas?

R: Yo un consejo que he dado es encontrar a alguien al que producir, que sientas cercano y con el que tengas una conexión y empezar desde cero a construir algo con ese artista. Es muy difícil empezar a trabajar con artistas importantes. Siempre tienes que dejarte ver con los más emergentes. Tener el ojo para encontrar a esos artistas y desarrollarlos es algo que más o menos todo el mundo puede hacer desde cero.

Una de las cosas que he hecho bien es tener mucha constancia, paciencia, ser muy pesado, currante e insistir.

P: Durante la cuarentena, ¿has podido crear algo?

R: Sí, ha sido un momento muy productivo. Me ha permitido pararme un momento y dedicarme simplemente a componer. Para mí, las primeras semanas fueron más productivas que los últimos dos años o tres. He hecho canciones cada dos o tres días, canciones enteras que me han gustado mucho y me siguen gustando.

P: ¿Qué será lo próximo que nos traerás? ¿Con quién?

R: Tengo unos cuantos temas ya listos para salir. Con JMena, la de Argentina, que le queda poquito. Hay otro tema con Ángela Torres. Yo saqué un tema con ella hace unas semanas, que se llama Aló, y ahora sale otro de ella. También tengo un sello discográfico que se llama Whoa Music, con el que ahora mismo estamos sacando un EP de nuevos artistas muy emergentes que ganaron un concurso que lancé. Publiqué unas instrumentales que tenía por ahí perdidas y le llamé Desclasificados. Las dejé para que cualquiera pudiese hacer su versión. Escogí las que más me molaron y salen justo esta noche a las 00:00 horas. Lo hice para que la gente descubra también esos nuevos talentos que he descubierto.

Ver esta publicación en Instagram Esperando la limo 📷 @iheartmagazine #32 Una publicación compartida de Cris (@alizzzmusic) el 23 Mar, 2018 a las 1:21 PDT

Ya lo ha advertido Alizzz: la figura del productor no pasa desapercibida para los profesionales de la industria. ¿Funcionaría un microondas sin electricidad? ¿Y un avión sin combustible? Pues lo mismo ocurre con el productor y los hits musicales. ¿Existiría Mala Mujer sin el talento de Alizzz? ¿Y Me Quedo de Aitana y Lola Índigo? Nosotros te damos las preguntas, pero tú pones las respuestas. Aunque ya te lo adelantamos: no, no conoceríamos la existencia de estos temas sin el peculiar toque de nuestro protagonista.

Alizzz aterrizó en la industria con paciencia, ganas de comerse el mundo y producir todo lo que cayese en sus manos. Hoy son los propios artistas los que aterrizan en su estudio para asegurarse su puesto en las listas de éxitos. Y no, no hablamos de cualquier artista. ¿O acaso hay canción de la playlist de Apple Music que no te suene? ¡A darlo todo con el impecable y variopinto repertorio de nuestro protagonista!