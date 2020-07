La imagen de Fernando Simón de joven que ayuda a “aprobar los exámenes”

Fernando Simón se ha convertido en la cara más vista en televisión de España en lo que va de 2020. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido durante los últimos meses una de las personas que más han dado que hablar. De hecho, el epidemiólogo ha protagonizado centenares de memes, ¡hasta han hecho camisetas con su cara!

Es verdad que Fernando provoca tanto amor como odio. Hay personas que lo adoran tanto que se tatúan hasta su cara en la piel. Vamos, que no hay medias tintas. De este modo, si buscamos su nombre en Twitter, donde siempre está presente de alguna manera, podemos encontrar todo tipo de comentarios sobre él.

Uno que nos ha llamado especialmente la atención es donde aparece de joven, recién licenciado en la Universidad. Se trata de una foto de Fernando Simón de la orla de la Universidad que compartió hace unos días el usuario @TuPanaFresco.

RT al Fernando Simón Universitario para aprobar todos tus exámenes pic.twitter.com/veXgm3b6sT — Tu Pana Juan Rodrigo (@TuPanaFresco) July 1, 2020

“RT al Fernando Simón Universitario para aprobar todos tus exámenes”, ha escrito el usuario junto a la imagen. Y es que, debido al coronavirus, son muchos y muchas los que se enfrentar este mes de julio a los temidos exámenes finales. También aquellos que han acabado bachillerato se enfrentan estos días a la temida selectividad.

Aunque no sabemos si da suerte retuitear esta foto de Fernando Simón, es verdad que no se pierde nada por hacerlo. De hecho, en menos de 48 horas, el tuit suma 13 mil retuits y 9 mil me gusta. ¡Nada mal!