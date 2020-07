‘El Hormiguero’ cierra temporada con el relato más trágico de Karlos Arguiñano

El Hormiguero ha cerrado, quizás, la temporada más dura que ha vivido hasta el momento. Una temporada marcada por la pandemia y los cambios y miedos que ha llevado aparejada. Ya confesó que no fueron momentos fáciles cuando decidió continuar con el programa en la etapa de confinamiento. Pero lo hizo y millones de personas, que se divertían con ellos todas las noches, se lo agradecen.

Ahora toca descansar, pero antes tocó despedirse y lo hizo junto a Karlos Arguiñano que, una vez más, demostró el gran sentido del humor que tiene y del que hace gala en cada programa en el que se embarca. Claro que no todo fueron risas.

Hubo un momento en el que se pusieron especialmente serios cuando el cocinero habló de su familia. Mantuvo la alegría cuando admitió la emoción del reencuentro tras el encierro. Se llegaron a reunir 27 personas entre hijos y nietos. Una familia muy unida que ha tenido que pasar momentos muy duros.

Cuando Arguiñano y su mujer Luisi decidieron empezar a crear una familia al poco de casarse, tuvieron que afrontar un episodio muy duro, y por partida doble. Llegaron los embarazos, pero, “los dos primeros se nos murieron, los dos niños. Siete meses y nacieron muertos. Y mi mujer lloraba y lloraba, con razón, claro. Y yo animándola ‘tranquila, que tienes un pedazo de marido y esto lo vamos a volver a intentar las veces que haga falta’”, le explicaba a Pablo Motos.

Superaron esos duros episodios y no abandonaron su empeño en convertirse padres. Finalmente lo consiguieron y ahora pueden presumir de familia numerosa. "Luego vinieron otros seis. Y una que tengo adoptada, pues somos siete. Todos emparejados, todos con hijos menos mi hija, que tiene pareja, pero no tiene niños. Y ahora me toca aprender los nombres", bromeaba sobre su familia numerosa.

Y es que el vasco mantuvo durante poco ese punto de seriedad, en seguida volvió su espíritu positivo y sus ganas de disfrutar de la vida pese a reconocer que lo que viene es igual o peor que la pandemia. El sentido del humor es importante para momentos así y él va sobrado. No es extraño que reciba tantos piropos, incluído el de Antonio Orozco.

Es momento de vacaciones para las hormigas.