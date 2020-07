Beret, Ellie Goulding, Anitta y Nicky Jam traen la frescura de sus nuevos temas para inaugurar julio

Pues sí, ya ha llegado julio. Parece que fue ayer cuando dábamos la bienvenida a la primavera, ¿verdad? Pero el tiempo vuela, y nosotros tenemos claro que lo aprovecharemos escuchando las canciones de nuestros artistas favoritos.

Y es que con la llegada del primer viernes de julio también llega una ola de novedades musicales de la mano de las voces que han sonado, y mucho, en las playlists de tus canciones favoritas. Si Charlie Puth, Danna Paola, BLACKPINK y Agoney, entre otros, se encargaron de despedir junio por todo lo alto, espera y escucha los sonidos con los que no podrás dejar de darlo todo en este nuevo mes.

Viernes 3 de julio

Beret - Aún Me Amas. El sevillano ha vuelto a nuestros auriculares al ritmo de una balada muy del estilo al que nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, nos trae una canción que habla del desamor, de esa historia que se acaba y que, por más que lo intentes, no conseguirás arreglar. Porque hay personas que pasan por nuestras vidas, conquistan nuestros corazones pero cambian radicalmente y dejan de aportarnos lo positivo.

Ellie Goulding, Lauv - Slow Grenade. El nuevo álbum de Ellie Goulding verá la luz el próximo 17 de julio. Pero, mientras tanto, la cantante ha querido adelantarnos algunos de los sonidos que nos ofrecerá en este tan esperado proyecto. Slow Grenade es un ejemplo de ello. Su colaboración con Lauv se convierte en el tercer single de este disco, y podremos escucharlo en su cara B. Nuestros protagonistas se funden en unos ritmos del pop con toques electrónicos, y pequeños atisbos de un pop synth que nos anima a dejarnos llevar por sus melodías.

Fred De Palma, Anitta - Paloma. Después de tocar el éxito con Se Iluminaba junto a Ana Mena, el italiano ahora ha probado suerte con Anitta, y por lo que hemos podido escuchar, estamos seguros de que lo conseguirá. Ambos se fusionan en una canción en italiano y, claro, los ritmos urbanos no podían faltar. ¡A darlo todo!

Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna. Y es que la propia Ana Mena también se ha animado a lanzar tema este viernes. Además, lo ha hecho con otro artista italiano de éxito. Ambos se fusionan en una canción de ritmos urbanos con toques de la bachata con los que te será imposible mantener las ganas de moverte.

Nicky Jam, Carla Morrison - Desahogo. El cantante de origen puertorriqueño se ha atrevido con un rap de lo más personal. Un rap autobiográfico en el que narra su propia historia hasta llegar al presente, en el que disfruta de una vida de lujos, amor y felicidad.

La Oreja de Van Gogh - Te Pareces Tanto A Mí. El octavo álbum de estudio de la banda verá la luz el próximo 18 de septiembre. Pero se han asegurado de adelantarnos los sonidos a través de dos canciones que han disparado nuestras ganas de escucharlo. La primera fue Abrázame, y ahora llega Te Pareces Tanto a Mí al más puro estilo del pop/rock. ¿Alguna vez habías sentido el odio hacia una persona a la que te pareces tanto? Dicen que dos carácteres similares siempre chocan, y eso es algo que el grupo refleja a la perfección en este tema.

María Escarmiento, Pedro LaDroga - Baladón. Ya está aquí el nuevo EP de María Escarmiento, y una de las canciones que le han dado vida es Baladón. Pero no te dejes guiar por su título, ya que no son precisamente los ritmos lentos los que caracterizan a este tema. Los sonidos urbanos sí lo hacen. ¡Son hipnotizantes!

Jason Derulo, Puri, Jhorrmountain - Coño. El cantante ha encontrado la clave del éxito, y es la de conseguir que sus canciones se difundan como la espuma en TikTok. Por ello, ha decidido lanzar sus nuevas versiones de algunos de los temas de los retos más virales de esta plataforma. Primero lo hizo con Savage Love, y ahora con Coño. Sí, has leído bien. ¿Te atreves con el baile de este reto?

Residente - Hoy. Otro que ha adelantado los sonidos de su próximo álbum es Residente. Después de René y de Antes Que El Mundo Se Acabe, llega con Hoy. Esta vez, lanza una canción que trata del amor y del sexo, y lo hace con una sátira que le aporta un toque muy especial.

Boro Boro, MamboLosco, Lola Índigo - Lento RMX. La granadina se ha unido a la nueva versión de esta canción de ritmos urbanos que ya lo petó, y mucho, en las listas italianas. Eso sí, Lola le aporta su toque más español. Si no habías seleccionado canción del verano, puede que esta se lleve el título en la playlist de tus canciones favoritas.

Otros de los artistas que se convertirán en los intérpretes de tu banda sonora favorita de julio son Mireya Bravo con Cuando Tú Te Vas, Irene Gil con Dime La Verdad, Rels B y Morad con No Te Imaginas, Jhay Cortez con Dime a Ve, María Isabel y Juan Magán con Esa Carita, Maka e Israel B con Mentiras de Cine y Kanye West y Travis Scott con Wash Us In The Blood, entre otros.