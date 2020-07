María Escarmiento lanza ‘Sintiéndolo Mucho’, su nuevo EP

María Villar, más conocida como María Escarmiento ha publicado este tres de julio su EP de debut, titulado Sintíendolo Mucho. Una colección de siete canciones que definen a la perfección a una artista nueva, la vanguardia que lleva dentro y los derroteros por los que quiere conducir su carrera.

La madrileña nos propone un universo en el que poder invertir todos nuestros sentimientos. Si las relaciones o las circunstancias nos desafían, ¿por qué no darles la vuelta? Escarmiento nos da la bienvenida a un mundo en el que las rupturas se bailan, los desengaños amorosos son una fuente de poder, la chulería se comparte con tus amigas y el sexo no es nunca una cuestión piramidal.

Musicalmente, María Escarmiento se deja seducir por los ritmos del reggaetón en Sintiéndolo Mucho, pero no como imaginas. El género conserva sus raíces para adentrarse en suerte de viaje oscuro, lisérgico y muy vanguardista.

El primer toque de atención fue Amor Amargo, un debut atípico para una exconcursante de Operación Triunfo. Algo más popera y festiva era Castigo. Después llegó Otra noche junto a El Mini volvió a marcar el rumbo de una carrera nada convencional y hace unas semanas lanzaba Chulo, quizás, su más rotunda declaración de intenciones y una de las canciones que más expectación ha generado entre sus seguidores.

Sintiéndolo mucho estaba perfectamente diseñado en la cabeza de María, pero el confinamiento trastocó sus planes y tuvo que ultimar todo el trabajo desde casa. Así explicaba la artista en su última entrevista en los40.com, cómo fue cambiando todo durante el confinamiento: "Yo tenía todo bastante ready, la verdad. Solo tenía que concretar la portada y ya está. A nivel producción lo teníamos ya todo bastante hecho y teníamos conciertos y tal que iban a acompañar el lanzamiento. Al final no vamos a poder hacerlo. Ha sido trabajo porque hemos tenido que pensar de nuevo todo y seguimos haciéndolo, pero sigo ilusionada a ver qué pasa".

Portada de Sintiéndolo mucho, el primer EP de María Escarmiento. / Imagen promocional

Además de estas 4 canciones ya conocidas, la artista incluye en su primer EP tres temas más: Bomba con mención explícita a King África, Baladón junto a Pedro Ladroga y un perreo lento, Ni tu Cara. Sobre estos tres temas, que no conocíamos hasta este 3 de julio, la artista explicaba a LOS40: "Tampoco me he guardado mucho porque al final hemos ido jugando las cartas con lo que estaba pasando. De las tres que han quedado, creo que una de ellas es como mi favorita. Me gustan mucho las que no se han escuchado todavía, la verdad. Bueno, Otra noche también me gusta mucho", reconocía.