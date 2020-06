María Escarmiento: “Que te gusten los malos es algo que tenemos que superar”

María Escarmiento, a la que conocimos como María Villar en la academia de Operación Triunfo 2018, ha visto como sus planes del lanzamiento de su primer EP, Sintiéndolo Mucho, han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias. La joven llevaba meses preparando todo para la salida del disco, pero la crisis del COVID19 ha truncado lo que tenía planeado.

Eso sí, María es de las que, en tiempos problemáticos, busca soluciones. Durante el confinamiento, la madrileña ha lanzado tres temas: Castigo, Otra Noche y Chulo. Esta última canción ha ido acompañada de un videoclip rodado en casa, donde junto a su pareja Pablo Amores ha tenido que improvisar un croma. Vamos, que no falta el ingenio en tiempos de crisis.

De momento, María ya ha lanzado al mercado cuatro de los siete temas que componen el EP, tres de ellos producidos por Merca Bae, uno de los productores españoles del momento. Y es que el sonido de la ex triunfita pertenece a esta nueva ola de artistas urbanos donde los beats toman protagonismo y las letras cogen el lenguaje de la calle.

Ahora, que solo queda un mes para el lanzamiento de Sintiéndolo Mucho (el 3 de julio), hablamos con María sobre el proyecto.

Pregunta (P): Chulo vuelve a ser un tema urbano, cien por cien, con la marca de Merca Bae, ¿es ese el sonido de María Escarmiento?

María (M): Por el momento sí, eso parece. De momento, lo que vais a escuchar en el EP va a ser ese rollo.

P: Bueno, es verdad que Otra Noche, el tema que tienes junto a ELMINI, suena algo distinto al resto…

M: Bueno sí, claro. Puede ser porque es la única canción del EP que no está producida por Merca Bae. Entonces tiene un sonido muy particular y obviamente pues se nota.

P: El Chulo del que hablar en el tema es la representación de esa masculinidad tóxica, ¿una manera de darle carpetazo?

M: Pues mira, la verdad es que nunca lo había pensado, así como tan articulado. La verdad es que lo hice y me inspiré en un tipo de persona. Pero es verdad que, ahora que lo dices, esa persona sí puede representar ese tipo de concepto. El tema siempre lo pensé como algo jocoso, como un poco de medio coña de “¿qué va?”.

P: ¿Chulo podría ser una manera de decirle a los chicos malos de Hollywood que ya no se llevan ese tipo de historias?

M: Pues sí, como te contaba no había pensado en eso, pero ahora si me pongo en ese punto lo entiendo y me gusta que se piense eso. Sí, realmente creo que te gusten los malos es algo que tenemos que superar. No hay nada guay en tratar mal a la peña, ¿sabes?

P: ¿El videoclip está rodado en casa? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo montasteis el croma en casa?

M: Pues muy casero y muy desastroso todo. Menos mal que luego Pablo, a la hora de editar, es súper creativo y quedó increíble. Realmente nosotros trajimos un croma y el drama fue que mi casa era tan pequeña que no teníamos nada de profundidad. Tuvimos que ponerlo de mala manera en el baño. Mientras que lo estábamos haciendo no estábamos teniendo ninguna fe de que aquello fuera a llegar a algún buen puerto. Yo le dije a Pablo que hiciese lo que pudiese y si era una puta mierda, pues ya está, no lo sacamos. Pero luego nos encantó el resultado.

María Escarmiento:

P: Hemos escuchado ya cuatro de las siete canciones que componen Sintiéndolo Mucho, ¿has guardado la artillería pesada para el álbum?

M: Bueno, mi idea era que solo saliesen tres. Al estar de repente confinados y todo, pues me pareció bien hacer otro vídeo para componer un poco la salida del EP. El EP es algo en lo que he trabajado mucho y no quería que saliese en plena fase cero, donde todo el mundo estaba súper agobiado. Pensé en sacar una canción antes y retrasar un poco la salida. Tampoco me he guardado mucho porque al final hemos ido jugando las cartas con lo que estaba pasando. De las tres que han quedado, creo que una de ellas es como mi favorita. Me gustan mucho las que no se han escuchado todavía, la verdad. Bueno, Otra noche también me gusta mucho.

P: Estuvimos hablando hace dos meses contigo sobre tu EP, Sintiéndolo Mucho, ¿cómo ha sido ultimar todo desde casa?

M: Pues bueno, un poco agridulce la verdad. Yo tenía todo bastante ready, la verdad. Solo tenía que concretar la portada y ya está. A nivel producción lo teníamos ya todo bastante hecho y teníamos conciertos y tal que iban a acompañar el lanzamiento. Al final no vamos a poder hacerlo. Ha sido trabajo porque hemos tenido que pensar de nuevo todo y seguimos haciéndolo, pero sigo ilusionada a ver qué pasa.

P: Si tienes que sacar algo positivo de haber trabajado ultimando los detalles en casa del EP, ¿qué sería?

M: La verdad es que no (ríe). O sea, para mí no ha sido positivo. No he podido ir a reuniones ni dar conciertos. La verdad es que ha sido bastante putada en general (ríe).

P: Sale el 3 de julio, ¿tienes preparado hacer algo especial para el lanzamiento?

M: Bueno, la verdad es que estoy un poco vendida porque no se puede hacer nada todavía. Lo que espero es poder hacer algún acto presencial, pero no es algo que tenga seguro. A las malas, haremos algo por redes.

P: ¿Has trabajado en nueva música en esta cuarentena?

M: Pues sí, la verdad. He hecho un par de temas. Los tengo ahí, uno incluso está grabado, pero es que tengo la mente en sacar el EP. Es que ni si quiera han salido canciones antiguas, entonces se me hace raro pensar en las nuevas. Pero así es la vida realmente.

P: Hace una semana subiste una publicación donde dijiste que ibas a inaugurar una sección de fotos que se llamen “morena y feliz”, ¿qué planes tienes para este verano?

M: Pues no lo sé. De momento irme para Murcia. Tengo una cosa que grabar ahí y en cuanto tenga el permiso me iré para allá. Luego espero poder quedarme allí. Yo vuelvo a Murcia y me quedo confinada, no me importa. Pero claro, confinada en una casa con piscina, ¿sabes? (ríe) Entonces planes de verano pocos porque no se sabe ni cómo van a estar las cosas.

P: ¿Vas a grabar entonces un videoclip en Murcia, como ya hiciste en Amargo Amor?

M: Sí, voy a grabar un vídeo. El primero fue allí. Para el nuevo tenemos idea de hacerlo allí, pero se paró un poco porque no podíamos movernos. Pero ahora parece que hay mas movilidad, también en temas de trabajo. Lo vamos a retomar. Tenemos la localización y el equipo allí. Tenemos muchas ganas.

P: Esta semana es la final de la Operación Triunfo 2020. Mójate, ahora que ha terminado el concurso, ¿con cuál de ellos te gustaría colaborar?

M: No lo había pensado, la verdad. Es que no tengo ni idea. Creo que el primer single es una cosa importante y tal, pero es importante saber por dónde continúan las carreras. A mí me gustaría ver cómo evolucionan. Lo pensaré.

P: De los singles, ¿cuál es el que más te ha gustado de los que ha salido?

M: Yo creo que es Salté de Anne. Me gusta mucho.

P: Viendo con perspectiva todo lo que te ha pasado desde que saliste de la academia, ¿qué es el consejo que les darías?

M: Buena pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que sus experiencias personales son tan distintas a la nuestra que no sé hasta qué punto puedo dar consejos. Ellos lo están haciendo tan diferentes a nosotros y no sé si tendría tanto que ofrecerles. Es que no te voy a decir nada porque te voy a decir una gilipollez y no quiero (ríe). Me encantaría quedar con ellos y ver dónde tienen dudas y qué cosas les preocupan y ahí concretar más.

P: Este año se pueden reunir con discográficas y ver si les interesa su oferta. ¿Te hubiese gustado que hubiese sido así?

M: Yo he tenido suerte y estoy contenta, pero siempre está bien que tengas un abanico y puedas decidir qué encaja contigo. Eso siempre es positivo.

P: Cuando te entrevistamos en plena fase cero nos dijiste que una de las cosas que ibas a hacer nada más poder salir era beberte unas cerves, ¿has podido ya hacerlo?

M: Sí, ya pude hacerlo. Ni si quiera fue a principio de todo porque estaba todavía un poco emparanoiada. Pero la semana pasada ya me fui al bar de una amiga mía y me tomé unas cervezas.

P: Ha pasado más de un año y medio desde la final de vuestra edición, ¿ha habido en algún momento donde la etiqueta de triunfito te haya pesado?

M: Pues la verdad es que no. No he encontrado rechazo hacia mi persona por parte de nadie. Todo el mundo me ha cogido con los brazos abiertos. Si eso ha surgido un tema guay de conversación. La verdad es que no he sentido una connotación negativa.

María Escarmiento lanza Sintiéndolo mucho el próximo 3 de julio en todas las plataformas.