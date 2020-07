Beret celebra su cumpleaños con nuevo tema, ‘Aún me amas’: Aquí la letra

Aún me amas

Dime a cuántos más con las mismas ganas

Siempre dando todo y nunca la cara

Ya no me puedes celar, solo hay hielo ya en mirada

Aún me amas

Si espero de ti no recibo nada

Noto que me abrazas y no me sanas

Ya no te quiero intentar, ya solo hay cristal que se clava

Nunca esperes que te olvide ni olvides que te espero

Aún haciendo lo correcto, mil errores de nuevo

Tú no pones de tu parte si me quieres entero

¿Cómo tener paz contigo si en ti misma hay un duelo?

Ya me he convertido en todo aquello que siempre odié

Quizás pa' perderte sea mejor (Sea mejor)

Empezamos por amor al arte

Y apenas sin darnos cuenta hicimos tan solo del arte amor

Aún me amas

Dime a cuántos más con las mismas ganas

Siempre dando todo y nunca la cara

Ya no me puedes celar, solo hay hielo ya en mirada

Aún me amas

Si espero de ti no recibo nada

Noto que me abrazas y no me sanas

Ya no te quiero intentar, ya solo hay cristal que se clava

Y al final, queriendo cambiar a mí me cambiaste

Y al final, entraste en mi vida y sola te echaste

Y al final, ¿qué hacemos con todo lo que no hicimos?

Los días que no vivimos, al final

Porque me duele mucho más saber lo que quedaba

Con que yo fuese ruina, tú venías y me juntabas

Diferentes medidas que aún así sí te encajaban

Queriendo prender fuego sobre pólvora mojada

Si yo buscaba la manera de arrancarnos cada miedo

Tú encontrabas la manera de ponerlo de nuevo

¿Cómo voy a devolverte todo lo que me diste?

Si contigo yo tan solo tuve menos

Aún me amas

Dime a cuántos más con las mismas ganas

Siempre dando todo y nunca la cara

Ya no me puedes celar, solo hay hielo ya en mirada

Aún me amas

Si espero de ti no recibo nada

Noto que me abrazas y no me sanas

Ya no te quiero intentar, ya solo hay cristal que se clava

Yo no sé de qué manera

Volveré lo oscuro claro

O a partir de qué distancia

No pudimos separarnos

Tú dejaste entrar medio

Y yo no paré de echarlo

Y ahora de lo que llorábamos solo hay barro

ún me amas

Dime a cuántos más con las mismas ganas

Siempre dando todo y nunca la cara

Ya no me puedes celar, solo hay hielo ya en mirada

Aún me amas

Si espero de ti no recibo nada

Noto que me abrazas y no me sanas

Ya no te quiero intentar, ya solo hay cristal que se clava