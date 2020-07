Jhay Cortez publica ‘Dime A Ve’: mira el vídeo y la letra

Baby, dime a ve' (Baby, dime a ve')

Dime si te acuerda' (Dime si te acuerda')

Cuando te lo ponía calla'o y nadie se daba cuenta

Sé que a ti te gustó y a mí también (-bién)

Tú creciste pero ese c*lo también (-bién)

¿Qué te pasó-ó-ó? Baby, no te me pierda' (¿Me sigue'?)

Baby, dime a ve' (Baby, dime a ve')

Dime si te acuerda' (Si te acuerda')

Cuando te lo ponía calla'o y nadie se daba cuenta (No)

Sé que a ti te gustó y a mí también (-bién)

Tú creciste pero ese c*lo también (Sí)

¿Qué te pasó-ó-ó? Baby, no te me pierda' (Pierda')

(No, no, no)

Vamo' a repetir sí o sí

Sé que te acuerda' cuando yo te lo di

Ese c*lo está grande, Cardi B (B)

Baby, yo quiero darte con el Patek Phillipe

'Tá má' dura que cuando te vi en la university

Recuerdo cuando llegaba a casa en la Infinity

Un tatuaje en la costilla con el signo infinity

Quiero darte to' lo' jueve', baby, como un TBT (T)

Quítate el jumper

Hoy quiero chocarte ese bumper, sí (Sí)

Fina pero e' under

Vamo' al gym y me coge el dumbbell, sí (Sí)

Eso e' un lío (Lío), yo me río (Río)

Ese c*lo bendecío' (Bendecío')

Que no mucho' le han metío'

Me metí a WhatsApp y no te ha' metío'

Baby, dime a ve' (Baby, dime a ve')

Dime si te acuerda' (Dime si te acuerda')

Cuando te lo ponía calla'o y nadie se daba cuenta

Sé que a ti te gustó y a mí también (-bién)

Tú creciste pero ese c*lo también (-bién)

¿Qué te pasó-ó-ó? Baby, no te me pierda' (Kingz)

Baby, dime a ve' (Baby, dime a ve')

Dime si te acuerda' (Si te acuerda')

Cuando te lo ponía calla'o y nadie se daba cuenta (No)

Sé que a ti te gustó y a mí también (-bién)

Tú creciste pero ese c*lo también (Sí)

¿Qué te pasó-ó-ó? Baby, no te me pierda' (Pierda')

(¿Me sigue'?)

Dime cuándo viene' (Viene')

Hablar claro, ese c*lo la tiene

Tiene loca a la' nena' y a lo' nene'

Ella e' una pero detrá' tiene ciene'

Y anda llena 'e maldad, su guille se lo da

Ella prende y to's se los da

Bellaquita con velocidad

En la foto de Instagram le puso una publicida' y (Y)

Baby, yo quería ver (Quería ver)

Esta cuarentena me dio gana 'e joder (Joder)

No te voy a pro, pero sí a meter

Y cuando esté' solita tú solo dime a ve' (Dime a ve')

Dime si te acuerda' (Si te acuerda')

Cuando te lo ponía calla'o y nadie se daba cuenta (No)

Sé que a ti te gustó y a mí también (-bién)

Tú creciste pero ese c*lo también (Sí)

¿Qué te pasó-ó-ó? Baby, no te me pierda'

Oh, Jhayco (Jhayco)

Jhayco (Jhayco), Jhayco

Oye, ¿me sigue' o no me sigue'? (Yeah-eh)

Jhayco, Jhay Cortez (Yeah-eh), ja

La Presión, bebé (No-oh-oh-oh)

Timelezz

Ma-Ma-Mambo Kingz (No-oh-oh)

DJ Luian (No-oh-oh-oh-oh)

Hear This Music (No-oh-oh-oh)

House of Haze