Rosalía, Katy Perry y el Camino de Santiago

Fin de semana de playa, de piscina, de montaña, de mucho calor... y ¿de qué creéis que se ha hablado fundamentalmente en las redes sociales? Correcto, de Rosalía. La cantante ha estado en boca de media España por dos virales bastante inesperados.

El primero de ellos, aunque todavía sigue generando memes en la red, ha tenido principio y final. Katy Perry sorprendía a todo el mundo con su confesión sobre su admiración sobre la solista catalana en un vídeo que se ha viralizado en internet.

Aunque quizá más que admiración habría que hablar de amor musical y no musical. "¡Rosalía!", gritaba Katy Perry en el vídeo, "La quiero, tengo un crush con ella". Poco después descubríamos que la fascinación de la solista californiana por la española era recíproca. "Si es q hay q quererlaaaaa hhahah❤️❤️❤️ @katyperry" tuitetaba Rosalía desde su perfil oficial.

Quien no ha encontrado respuesta oficial de momento ha sido Oriol Soler Pablo. Este joven tuitero subió a sus redes una fotografía el pasado 3 de julio en la que se ve a varios amigos suyos que habían ido a hacer el Camino de Santiago y que se encontraron allí con una chica que decía llamarse Rosalía.

"Hola Rosalía. Necesitamos saber una cosa. Hicimos el Camino de Santiago hace unos años (2011-2012) con unos amigos. Estuvimos una tarde con una chica que decía llamarse Rosalía y era de Barcelona. ¿Eres tú? Estamos haciendo apuestas y lo tenemos que resolver" escribía el autor del tuit.

Hola @rosalia necessitem saber una cosa. Vam fer el Camino de Santiago fa uns anys (2011-2012) amb uns amics. Vam estar una tarda amb una noia que es deia Rosalía i era de Barcelona. Ets tu? Estem fent apostes i ho hem de resoldre. pic.twitter.com/PmCu0hPey1 — Oriol Soler Pablo (@uri__soler) July 3, 2020 SANTIAGO FUE MÁGICOOOO Cuando tenía 19 años me fui a hacer el camino de Santiago sola y mientras lo hacía pedía de corazón poder llegar algún día a dedicarme a la música. Me emocionó tanto volver a esta ciudad para cantar en ella. Gracias a todos los que vinisteis❤️📹 #LOWLIGHT pic.twitter.com/4z4ntmlBmu — R O S A L Í A (@rosalia) August 5, 2018

Hace un par de años después de una actuación en la propia ciudad compostelana Rosalía confirmaba que a los 19 años había hecho el camino así que la respuesta parece ser sí, pero de momento no hay nada confirmado: "SANTIAGO FUE MÁGICOOOO Cuando tenía 19 años me fui a hacer el camino de Santiago sola y mientras lo hacía pedía de corazón poder llegar algún día a dedicarme a la música. Me emocionó tanto volver a esta ciudad para cantar en ella. Gracias a todos los que vinisteis #LOWLIGHT"

¡Rosalía que nos tienes en ascuas!