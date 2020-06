Rosalía, en medio de una pelea entre Las Kardashian

No cabe duda de que Rosalía ha sabido rodearse estupendamente entre las celebs de todo el mundo y ya no es ninguna sorpresa que la catalana se lleva de maravilla con las hermanas Kardashian. Especialmente con Kylie Jenner, con quien se comprometió sellando su amistad con anillo y todo. Una amistad que parece ir viento en popa.

Pero ha sido durante la fiesta de cumpleaños de Khloé Kardashian, en la que celebraban sus 36 primaveras y a la que la cantante estaba invitada, donde tuvo lugar la típica pelea de hermanos con Kendall, Khloé y Kourtney como protagonistas que ha revolucionado Internet. Un sorprendente e inesperado vídeo que hemos podido ver gracias a los stories que han compartido en sus redes sociales tanto la propia Rosalía como Kendall Jenner.

Seguro que si tienes hermanos tú también has vivido alguna situación parecida a la que las Kardashian regalaron a sus followers, digna de su reality Keeping Up With The Kardashians, disponible ahora en Netflix. Pues bien, por lo que parece, Khloé no quería dar aún por finalizada la fiesta y estaba impidiendo por todos los medios posibles que sus hermanas se marchasen, razón suficiente para dar rienda suelta a una pelea entre risas, revolcones de sofá y zapatos y bolsos voladores. Entre medias, nada más y nada menos que, una Rosalía un tanto ruborizada intentando echar una mano a su amiga Kendall Jenner, quien terminó consiguiendo su objetivo al grito de : "¡Soy libre!"

Rosalía con la familia Kardashian-Jenner como invitada al cumpleaños de Khloé Kardashian. pic.twitter.com/qROgGUcjby — ROSALÍA MUSIC (@rosalia_music) June 28, 2020

Un vídeo que se ha convertido en todo un éxito en las redes sociales y con el que, tanto seguidores de las influencers como los fans de la cantante han alucinado mientras, en su mayoría, se divertían al ver esta peculiar estampa.

La "pelea" entre las Kardashian. / Instagram @kendalljenner

Sin duda, Rosalía ya se ha convertido en una más dentro del Klan Kardashian y en una de las imprescindibles en sus reuniones, ya que además de en este cumpleaños, también la hemos podido ver de brunch con Kylie Jenner, así como en la impresionante fiesta de cumpleaños de su hija Stormi.

Una amistad de la que también han surgido proyectos musicales, como TKN, uno de los últimos proyectos de la creadora de El Mal Querer que comparte con el rapero Travis Scott y pareja (con ciertos vaivenes) de su alma gemela de las Kardashian.