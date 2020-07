Carlos Baute sobre su próximo lanzamiento: “No tiene nada que ver conmigo, es una canción house, pastillera”

Carlos Baute ha estado muy inspirado durante la cuarentena. Ha pasado mucho tiempo encerrado en el estudio creando. Acaba de lanzar ¿Y ahora qué?, un tema que nos recuerda el pop latino de sus orígenes, pero es algo puntual. Tiene previsto sacar un disco de corte acústico, él con su piano o su guitarra y poco más, aunque también ha probado con algo totalmente nuevo en una canción conceptual que conoceremos a final del verano.

Pero además de estar centrado en la música, le ha dedicado mucho tiempo a su familia con la que no estaba acostumbrado a pasar tanto tiempo. Está feliz y eso le ayuda a crear.

Te hemos visto cocinando y haciendo manualidades… ¿lo habías hecho antes o ha sido un descubrimiento provocado por las circunstancias?

Ahora que hay bastante más tiempo lo estoy aprovechando. Sí que me gustaba, pero por motivos de tiempo no lo hacía. Me encanta cocinar, pero no hay tiempo. Ahora, cada dos días a la semana, por lo menos, cocino, y me encanta.

Rememorando tu paso por MasterChef Celebrity, ¿no?

Cuando estuve fue terrible porque no sabía que había que ir preparado y yo fui con mis conocimientos super básicos, de casa normal, sopitas, salsa, barbacoa… cuando fui y me hablaban de escarificaciones, dije, ‘¿esto qué es?’. Estuve en tres programas nada más, pero lo pasé genial. Me di cuenta de que no tenía ni idea, yo no tengo ni idea de televisión y no sabía que había que ir preparado. Cuando llegué y vi a todos los monstruos que había allí, dije, ‘uau’.

Fue la edición que ganó Saúl Craviotto…

Saúl me dijo, ‘Carlos, yo no freía un huevo, pero tengo cuatro meses estudiando con un ‘estrella Michelín’. ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Había que ir preparado. Además, es imposible competir con un olímpico, es de broma. Creo que también ganó otra olímpica… son de una super disciplina salvaje. Yo todo tranquilo, artista, relajado y, de repente, ¿qué? Pero lo pasé muy bien.

También has hecho tutoriales de baile, pero eso es más tu terreno…

Ese es mi campo, siempre me ha gustado bailar. Incluso yo estuve de pequeño, desde los 13 hasta los 20, estuve en jazz contemporáneo y también hice un montón de clases diferentes. Me acuerdo que hasta tuve una profesora de flamenco que me enseñó mi primera sevillana, es lo único que me sé del flamenco. Hice break dance… hice de todo. Eso no se olvida y lo llevamos en la sangre los caribeños.

Con tres niños en casa, ¿te ha tocado convertirte en profesor en este encierro?

Lo he hecho pocas veces, más lo hizo mi mujer, para ser honesto. Pero sí me metía en las clases cuando ella no podía. El 70% de las clases las hizo ella. Pero, en realidad, era muy poco. Tiene tres añitos. Media hora ya le costaba, imagínate cuando era una hora. Nos daban media hora libre, un descanso y media hora volvía, pero le teníamos que dar premios para que se quedara una hora al día enfrente de la compu, muy complicado.

Por cierto, ¿tu hija sigue prefiriendo Let it go a tus canciones?

Bueno, en estos días estuve haciendo un par más que le he presentado y le encantan. Hay canciones y canciones y yo tengo clarísimo cuáles le gustan a ella. Hice una que dije, ‘esta seguro’, y te prometo que ha sido una locura. Se la puse a mi hijo y no deja de repetirme, ‘papá, ponme la canción, ponme la canción’. Es una canción, aún no lo puedo anunciar, pero es una canción conceptual que a finales de agosto o septiembre saldrá y está encantado con esa canción. Es una canción super optimista, positiva y muy joven. No tiene nada que ver con el Baute de toda la vida, pero como es conceptual quise salir del sonido al que estaba acostumbrado. El beat va a toda leche, va a 128, como el beat de su corazón. No va a 80.

Un nuevo Carlos Baute…

No tiene nada que ver conmigo, ni urbano, ni cadencia, nada, es una canción de house. No tiene nada que ver. Canción pastillera. Amo la música, componer es una adicción y me encanta producción. es una canción de la que estoy super contento, tengo varias opciones, pero creo que voy a ir por la que a mi hijo le gusta.