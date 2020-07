Carlos Baute: “Cuando tengo tiempo se lo dedico a la música o la familia, he dejado las redes de lado”

Durante la cuarentena hemos visto a muchos artistas más presentes que nunca a través de las redes sociales, no es el caso de Carlos Baute. Él ha preferido estar concentrado en la composición y en su familia. No se ha llegado a abrir siquiera cuenta en TikTok por mucho que se lo hayan aconsejado y que se haya convertido en la red por excelencia de esta cuarentena.

Ha preferido seguir creando y de ahí que haya publicado una nueva canción, ¿Y ahora qué?, esté preparando otra para final del verano y esté centrado en lo que será su próximo disco.

Muchos artistas han estado muy presentes en las redes sociales en los últimos tiempos, ¿en tu caso?

No mucho, yo en mi estudio, a mi rollo. Tengo un Instagram con Valeria Mazza pero lo hago porque es mi amiga, nada más, estuvo en mi boda. En marzo, abril, cuando saqué el tema No es para tanto, ‘Dios mío’, yo no sé cuántas entrevistas hice y terminé quemado de las redes. Dije, ‘miren, señores, no vuelvo a hacer un Instagram Live y me da igual que sea el más seguido’. Le dije a la discográfica que no porque si no, son 500 medios. Las redes no las llevo muy bien, me dijeron, ‘tienes que sacarte el TikTok’ y no me lo he sacado.

Pues te pega a ti que te gusta tanto el tema del baile…

Te lo juro que me falta tiempo para hacer cosas. Como me están pidiendo canciones y cuando tengo tiempo libre me dedico a esto y tengo prioridades, si no, la familia y las redes las he dejado un poco de lado. Creo que lo último que colgué fue lo del aniversario que hace ya una semana.

Y que te han regalado un perro, ¿no?

Buahh, le hice una foto que no te puedes creer la belleza, estoy enamorado. Siempre quise tener un dogo, un gran danés, y es una belleza de perro. Se llama Arya y me encanta.

Arya, ¿como la de Juego de Tronos?

Tal cual, nos inspiró su personaje.

Hablando de series, ¿te ha dado tiempo a engancharte a alguna serie o programa?

Soy muy malo con los nombres, pero vi una historia real que es muy dura, de hecho, hoy metieron presa a su ex novia, la de Jeffrey Epstein. ‘Dios’. Me gusta mucho ver series de la vida real. También vi esta del yoga, el de Bikran. También vi El cuento de la criada, fue brutal.

Y en música, ¿has hecho algún descubrimiento en este tiempo?

Siempre. Te puedo decir un montón de nombres que nadie se entera de quiénes son. The Fray, de toda la vida me gusta mucho, John Legend… Hay muchísimo talento. También me voy a listas de otros lugares, a listas de Australia, de China, brutales, es una ventana maravillosa.

¿Y las listas de Corea las visitas para ponerte al día con este K-Pop que está conquistando el mundo?

Es música como más teenager. No, paso un poquito de este estilo. Viví la época de Backstreet Boys que me encantó, tenían muy buenas canciones y tremendos compositores y productores que eran brutales, pero ya pasó esa etapa.