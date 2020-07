Aron Piper comparte “toda su puta verdad” en ‘Mal’: Aquí vídeo y letra

I don't wanna be like that

I don't want a hoe like that

I don't wanna live like that, no

I don't want a bitch like that

Quiere que le diga verdad, sí

Toma mi puta verdad, bitch

No me preguntes de más, bitch

Si sabes que me va mal, sí

Yo sé que ella dijo que no, no

Ella no estaba para esos juegos

Que no estaba puesta pa'l love

Y eso me tocaba los huevos

Ya no quiero verte cerca, girl

Ya no quiero echarte de menos

No quiero que vuelvas a verme así

Quiere que le diga verdad, sí

Eres una perra like that, sí

Ella muy calle, yo classy

Ella muy cara, yo basic

No vas a hacer que me calme

No vas a hacer que me duela menos

No voy a ir a buscarte

Ese tren ya lo perdiste, la puta manzana mordiste

No sé si volveré a verte ya

No sé qué coño me va a pasar

No sé si volveré a hacerlo más

No sé qué coño nos va s pasar

Si sabes que me val mal

Por qué estás hablando de más?

Sabes que por ahí no me pillas

No ves que estás hablando de más?

Tú un angelito yo satanás

Yo que no supe cuidarte

Y tú que de cuidarme te quedaste sin el as

Dame más, dame más

Vuelvo a quedarme solo en el garito bebiendo mis putas lágrimas

Dame más, dame más

Bajando la cuesta apretando gas

Ya no te tengo y coño, me duele

No me acuerdo ni a qué coño huele

No sé si volveré a verte ya

No sé qué me va a pasar

No sé si volveré a verte ya

No sé qué coño me va a pasar

No sé si volveré a hacerlo más

No sé qué coño nos va s pasar

