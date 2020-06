Aron Piper (Élite) es un papelito al lado de la cama de Kimberley Tell: Aquí el vídeo

Aron Piper, al que muchos descubrieron gracias a Élite, está últimamente muy ligado a la música. En abril saco un tema de trap. Al mes siguiente le vimos en el videoclip de Maximiliano Calvo y Soleá Morente. Y ahora, participa en lo último de Kimberley Tell.

Si en el anterior se montaba una orgía, en este nuevo vídeo, Papelito, nos muestra su lado más romántico. Le vemos llorar y sentirse herido por un amor que ya no existe. Casi tres minutos en los que él es el gran protagonista. El director de cine y realizador de videoclips, Hérctor Herce, está detrás de esta grabación con aire analógico.

“Saco videoclip de Papelito con un actorazo de ensueño 😍💕💕💕 gracias @aron.piper lindo! Te mereces un monumento! Dirigido por el talentoso @hector.herce que, cambiando la perspectiva hacia el que recibe el mensaje, ha sabido traducir en preciosas imágenes la escencia de la canción 💔. Gracias Hector!”, escribía en sus redes sobre su nuevo lanzamiento.

Piper y Tell tienen algo en común y es que antes de probar con la música se han labrado un camino como actores. Ahora comparten este trabajo en el que ella intenta transmitir el hastío y la tristeza de una relación ya terminada. También les une Élite, la serie con la que él ha disparado su popularidad y en la que ella aportó Trihte, uno de sus temas para la banda sonora y Lo que no me dices como sincro de la serie. Antes también había hecho la intro musical de Buscando el norte, una de las películas en las que ha participado.

Después de Alégrame, Gastando horas o, ahora este Papelito, Kimberley Tell publicará 135, su primer EP. Un título que hace referencia a las medidas de su cama, el concepto alrededor del que gira el trabajo: “Todas las canciones son escritas desde mi cama como una especie de autorretrato a través de pequeños detalles cotidianos. Quizá una cama no parezca transmitir grandes gestos, pero es una forma de darle un lugar importante a lo pequeño”, explica.

Será este 25 de junio cuando podamos conocer este trabajo en el que Kimberly demuestra que es una de las fuertes promesas del indie pop de nuestro país. Juega con lo íntimo y lo cotidiano acudiendo a un imaginario muy personal y reconocible al que ahora se ha sumado Aron Piper.

Esta joven de Lanzarote con sangre danesa e inglesa a la que también hemos visto en lo último de Sidonie, llega pisando fuerte y con ganas de quedarse.