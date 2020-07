Yola Berrocal sobre un presentador: “Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo bonito”

Yola Berrocal y Leticia Sabater están haciendo muy buen concurso en La casa fuerte. Hasta Sonsoles Ónega nos reconocía en una recienten entrevista que era la pareja que estaba dando mejores momentos. Y es que, está claro, que ambas conocen el medio y saben cebar los temas.

Hace poco tuvieron una conversación de chicas en la que varias concursantes hablaban de los chicos que les hubiera gustado que entraran en la casa, ya que los que tienen como compañeros no acaban de convencerles. “No entiendo al tipo de tíos que hay en el reality. Unos parecen monjes y otros asexuales. A mí me gustaría que entrara Jesús Castro”, aseguraba la autora de la Salchipapa.

Ella dejó claro que estaría mejor con el actor de los ojos azules dentro. Pero no fue la única en pronunciarse. “Amador Mohedano me gustaría. A mí, si me dijera de tomar un café y hablar, no me importaría para conocerlo”, añadía Maite Galdeano.

Cuando le llegó el turno a Yola Berrocal para pronunciarse, decidió jugar al misterio: “Hay un presentador que me gusta mucho”. Claro, con semejante declaración, a sus compañeras les pudo la curiosidad. “No voy a decir el nombre”, aseguraba ella.

Pero entonces, entró al juego su compañera de concurso: “¿Su nombre empieza por Jota, JP?”. Yola no contestó, pero la sonrisa la delató. Son muchos los que en seguida han pensado en Joaquín Prat con el que tuvo un lío hace unos años.

Pensando en cuando Joaquín Prat se lió con Yola Berrocal. pic.twitter.com/r6PQzl0h43 — Bu (@BuArena) July 6, 2020

“Es una persona super divertida, aventurera, que le gusta todo tipo de conversación. Si nos hubiésemos conocido en otro momento hubiera pasado algo muy bonito”, explica la ex Sex Bomb. Su amiga, que es todo positividad y optimismo le ha recordado que “nunca es tarde”. Está claro que no van a faltar especulaciones sobre el presentador al que pertenecen esas siglas. Prat, de momento, se ha convertido en uno de sus defensores.