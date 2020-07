Sonsoles Ónega: “No me gustan algunas relaciones como la de Iván y Oriana, no me resultan muy edificantes”

Sonsoles Ónega es una de esas periodistas que siempre han estado ahí. Al principio en un segundo plano cubriendo la actualidad del Parlamento, luego, tomando mayor protagonismo en los platós. Y entre un proyecto y otro, ha estado escribiendo novelas, acaba de publicar la sexta, Mil besos prohibidos.

Ahora hace doblete en Mediaset. Antes de comer nos pone al día de la actualidad en Ya es mediodía y los domingos se pone al frente del debate de La casa fuerte. Dos formatos bien distintos que demuestran que no hay reto que se le resista.

De cuál es su pareja favorita, del buen o mal ejemplo que resulta el comportamiento de los concursantes y de las dificultades que ha encontrado con un programa muy distinto a lo que conocía, hemos charlado un rato con esa naturalidad que la define.

Para artistas, los que tienes en La casa fuerte, ¿está siendo como esperabas?

Está siendo más difícil de lo que esperaba. No porque pensara que el formato fuera fácil, pero me he dado cuenta de que es muy exigente. Cuatro horas y media en directo, manteniendo la intensidad, requiere un esfuerzo importante. Me está llamando mucho la atención la relación de madre hijo de Maite Galdeano y Christian. No me gustan algunas relaciones inicialmente amorosas como la de Iván y Oriana, no me están gustando, sobre todo porque no me resultan muy edificantes. Yola y Leticia, dos grandes de la música como tú bien sabes (risas) al final están dando los mejores momentos del reality.

¿Crees que los continuos conflictos y constantes insultos son un reflejo real de la sociedad en la que vivimos?

Dentro de cada casa cuecen habas. No te diría yo que no, lo que pasa es que no lo vemos.

¿Crees que son un buen ejemplo para la juventud?

Lo interesante es que se solucionen los conflictos. Los conflictos existen, estos personajes no van guionizados. Otra de las grandezas de estos formatos es que no hay guion de por medio ni se les dirige para que exageren un aspecto de su personalidad, son como son. Y lo interesante es que haya resolución de los conflictos.

¿Has recibido muchas críticas por probar con este tipo de formato televisivo?

Comentarios sobre si es procedente o no en un momento dado de tu carrera. Una cosa tan distinta a la que siempre has hecho. Pero es que yo creo que no cambia la persona. Puede cambiar el formato, pero tú sigues siendo la misma. Y además no te reinventas de la noche a la mañana.

Pero, ¿te lo pensaste mucho?

No, no, no, de verdad que no. No lo pensé porque fue bastante rápido y, sobre todo, confío en mis jefes, si creen que puedo hacerlo… estoy aprendiendo muchísimo. También tengo mi espacio de entretenimiento en el mediodía y la verdad es que me sirve para ver cómo se hace esto en una maquinaria como la de Telecinco que se pone en marcha y no para.

¿Te dio algún consejo Jorge Javier Vázquez?

Me dice que me voy a enamorar del formato y que me va a gustar tanto que no voy a querer hacer otra cosa, no lo sé, porque a mí la actualidad me sigue gustando mucho. Pero sobre todo me dijo que tenía que escuchar bien, que parece una tontería, pero con tanta gente en el plató no puedes perder un segundo de atención y reaccionar rápido porque todo pasa muy rápido. Tanto en la casa como en el plató de repente de una pequeña chispita tienes una fogata tremenda.

¿Tienes tu pareja ganadora?

Sí, pero es como el voto, es secreto.

¿Habías seguido fielmente algún reality antes de La casa fuerte?

Gran Hermano, la primera edición, yo la seguí a tope. Y probablemente la segunda y la tercera. Ahora, desde hace dos años, sigo todo porque informo de ello.

¿Quiénes te cuestan más: los concursantes o los colaboradores?

Te diría que en idénticas proporciones porque en plató es todo igual de efervescente y se te levanta un lío en cinco minutos.