Robledo: “Pelearme por el número uno con J Balvin y Bad Bunny no entraba en mis planes”

Robledo ha entrado en la escena urbana pisando fuerte. En apenas unos meses, Dime BBsita se ha convertido en el hit que ha ocupado todas las listas de éxitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LOS40Urban (@los40urban) el 7 Jul, 2020 a las 9:24 PDT

Tras ser campeón de España dos veces de Karate y probar fortuna en el mundo del freestyle, este joven de 21 años lo tenía clarísimo desde el principio: "Quiero dedicarme a la música que es lo que me apasiona. No quiero hacer otra cosa".

El artista ha estrenado Interesá, su nuevo tema, en exclusiva para LOS40 Urban y en su encuentro virutal de Instagram Live con nuestra querida Nallely Capellán ha contado que está muy nervioso y con ganas de que sus fans lo puedan disfrutar ya.

Sobre el título de este nuevo single ha señalado que "cuando la gente escuche el estribillo lo entenderá" y que deja totalmente abierta la interpretación sobre si es o no la continuación de Dime BBsita. La canción, además, surgió durante el confinamiento en una conexión entre Barcelona y Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Robledo (@robledo) el 2 Jul, 2020 a las 1:00 PDT

El videoclip, grabado en Madrid, muestra la parte dulce del trapero. "Quería meter cosas que no se habían visto de mí, y lo de las avionetas ha sido una locura", ha dicho. Estaba todo pensado, ¡hasta la ropa a juego con los aeroplanos!

Los premios y reconocimientos, algo secundario

A pesar de la gran acogida de su anterior sencillo, Robledo se mantiene con los pies en la tierra. "Ojalá fuese -Interesá- como el pelotazo de Dime BBsita. Con que vaya bien y yo esté contento a mí me vale", ha declarado, aunque ha admitido que le encantaría un disco de oro y seguir cosechando éxitos. "Yo trabajo para hacer lo que a mí me gusta y que a la gente le guste lo que hago", ha afirmado.

El deseo del joven es que la gente escuche esta nueva canción y la dedique "a diestro y siniestro", porque eso es lo que ha perseguido en su composición: "Me gusta hacer que música con la que la gente se sienta identificada. Intento desviarme hacia otros temas también, no solo de amor", ha confesado.

El éxito y el futuro remix de Dime BBsita

Robledo compuso Dime BBsita una tarde del mes de febrero. "Queríamos hacer el vídeo de una manera pero no nos poníamos de acuerdo y, al final, nos pilló el confinamiento", ha revelado. Por lo que buscó como alternativa un vídeo musical que fuese atractivo para el público, y vaya si lo consiguió.

Con este temazo, su representante le dio la noticia de que había sido "el mejor debut nacional del año", entrando de golpe y porrazo en el número 7 de las listas de éxitos y, en dos semanas, ya estaba luchando por la primera posición. "Pelearme por el número 1 con Bad Bunny o J Balvin no entraba en mi cabeza", ha exclamado.

Dime BBsita ya es disco de platino y nos ha contado cómo se sintió al recibirlo en sus manos. "Cuando me lo dieron estábamos en el set del vídeo de Interesá. Estaba en una nube. Cuando empiezas en la música es un sueño ganar este tipo de reconocmientos... pero esperemos que sea el primero de muchos", ha dicho ilusionado.

La cosa no acaba ahí. El artista urbano ha avisado: "Si os ha gustado la original, con el remix vais a flipar", y ha dejado caer que habrá más de un cantante y que participará Alex Martini.

Ver esta publicación en Instagram como un niño con zapatos nuevos 😍💿✨ Una publicación compartida de Robledo (@robledo) el 25 Jun, 2020 a las 12:59 PDT

Aparte de todo esto, Alberto Robledo Bustos ha reconocido que le encantaría trabajar con Rauw Alejandro y con Rels B (son, junto a J Balvin y Bad Bunny, artistas imprescindibles en sus listas de reproducción); y volvería a colaborar con Omar Montes, con quien tiene muy buena relación de amistad y su No Me Olvida dio muy buen resultado.

Nallely le ha preguntado si se atrevería con otros géneros, a lo que ha contestado que sí: "Soy un loco y le doy a todo, musicalmente hablando; nunca digas nunca"), pero con una condición: "Tiene que ser una colaboración con otro artista que me presente el trabajo porque no creo que me saliera a mí solo"