El larguísimo pelo natural de Edurne con el que nos ha sorprendido

Estamos acostumbrados a una imagen de Edurne que en los últimos años se ha basado en recogidos de pelo o con flequillo a ambos lados de la cara. Quizá por eso su última fotografía en Instagram en la que presume de pelo suelto y alborotado nos ha sorprendido.

La solista madrileña nos ha dejado ver su larga melena en la que las ondulaciones reclaman su protagonismo. Pero sobre todo nos hemos quedado fascinados con su larguísimo pelo natural en el que el rubio y el castaño compiten en belleza. Toda una Catarsis.

"Así acaba mi lunes, con estos pelos... 🙃🙂🙃 #Lunes #MiPeloNatural #Feliz" escribía la intérprete que acaba de poner a la venta su más reciente proyecto musical poco después del día en el que hace 15 años su vida cambió para siempre.

"Hace 15 años empezó una aventura maravillosa y que me cambiaría la vida por completo. Yo, con mis 19 añitos, entraba a la academia de Operación Triunfo!!🤩👏🏼🤩 Cuántos recuerdos y buenos momentos!! Y una de las mejores cosas es que muchos de vosotros lleváis a mi lado todos estos 15 años, que afortunada soy de teneros!!! No tengo palabras para agradeceros todo el cariño que me habéis dado en todo este tiempo!!! GRACIAS!!! 💖🥰💖" escribía una emocionada Edurne en sus redes sociales.

Al cariño que sigue recibiendo de sus seguidores en redes sociales hay que sumarle las palabras de otros artistas que han alabado su carrera y su forma de trabajar. Como Andrés Suárez: "Cada uno tiene sus manías, sus vicios y de pronto viene alguien como Edurne que ya sabes cómo canta, pero... cómo escribe… ¡es alucinante! Soy fan, ella lo sabe. Me enseña y aprendo un montón y hacemos una canción que creo que es muy bonita. Es maravilloso componer con alguien porque no dejas de aprender".

Después de leer los comentarios de varias amigas VIPs a la foto de su melena, nos parece normal que Edurne esté tan feliz:

adrianaabenia: Tendrías que hacer la banda sonora de El Rey León 😜🦁

mayte1969: Menudo pelazo. Que envidia jajjajaj pero envidia de la mala . Ya me gustaría a mi tener tu pelazo 🔝💙

evaisanta: 😍 HAIR !🎼🎼