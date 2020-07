Sam Smith versiona la canción que siempre quiso componer

Una versión emocionante, emotiva, que no dejará a nadie indiferente. Así puede definirse la interpretación que Sam Smith ha hecho de Fix you de Coldplay, la canción que siempre quiso haber compuesto y por la que siempre estará eternamiente agradecido a los británicos.

Y es que la historia de la música está repleta de ejemplos como este de artistas cuyas carreras musicales han conquistado el éxito mundial pero a los que siempre tendrán la espinita clavada de no haber escrito o cantado esa canción por la que sienten verdadera devoción.

No cabe ninguna duda de que baladas como la creada por Chris Martin y los suyos hace 15 años y que formaron parte del disco X and Y se adaptan perfectamente al estilo musical de Sam Smith que se ha llevado a su terreno este hit para dotarle de una personalidad completamente nueva más emocional y emotiva si cabe todavía.

No es la primera vez durante estos últimos meses de confinamiento y cuarentena que Sam Smith nos hace disfrutar con alguna versión de un clásico de la música contemporánea. "Gracias Coldplay por escribir esta preciosa canción. Me encanta este tema y tan pronto lo escuché recuerdo que pensé que era un clásico como realmente es. Nunca he visto a Chris Martin cantarla en vivo pero me gustaría porque yo me enamoré de esta canción después de cantarla".

Este es el primer lanzamiento "oficial" después de que Sam Smith publicara I'm ready junto a Demi Lovato como single de su nuevo proyecto musical que originalmente iba a ver la luz bajo el título de To die for pero que debido a la situación de pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 se retrasó hasta nuevo aviso con cambio de nombre incluido.