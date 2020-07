Greeicy: “He estado mucho en la búsqueda de cómo lograr llegarle a la gente siendo latina”

La artista colombiana Greeicy ha sido nuestra invitada esta semana en LOS40 Instagram Live. Charlie Jiménez fue el encargado de conducir una entrevista durante la que tuvimos la oportunidad de conocer un poco más en profundidad a la cantante, que estos días está de estreno con su nueva canción Los Consejos.

Desde su casa en el campo, rodeada de gatos, perros, ovejas, vacas, cerditos...Greeicy atiende la llamada de LOS40.

"Duele quererte y tú tan lejos..." canta la artista en Los Consejos, un tema agridulce, que en sus propias palabras: "Es una canción con sentimiento de dolor, pero a la vez siento que tiene mucha esperanza. Uno se choca con la piedra tantas veces como necesite porque de los errores se aprende", explica la artista.

Y esta es la tónica es la que recorrerá todo su disco, que de momento cuenta con dos adelantos magníficos como Los Besos y Los Consejos. En sus canciones, Greeicy es capaz de entregarse con igual profusión a varios géneros musicales, pero ¿en qué estilo se siente más cómoda?

"Yo crecí y eduqué mi voz escuchando baladas y canciones románticas", cuenta la colombiana sobre sus orígenes, sin embargo, su puerta siempre está abierta a otras sonoridades. "Yo he estado mucho en esa búsqueda, en cómo lograr llegarle a la gente siendo latina, con el poder que está cogiendo la música urbana... entre lanzar diferentes tipos de cosas, y al final, lo que mejor funciona es cuando eres real", sentencia la artista.

El nuevo disco de Greeicy

El resultado de esa búsqueda y de esa experiencia, está en su nuevo disco, que previsiblemente llegará antes de que acabe 2020. Tal como cuenta la cantante: "Mi música es mucho más pop, pero tiene una base rítmica más urbana porque a mí me encanta el baile", reconoce. "En este disco encontré el equilibrio perfecto entre la balada y los temas lentos y ritmos más bailables. Puedes emocionarte y bailar al mismo tiempo".

Además, nos ha dado más detalles de este nuevo trabajo. Como ella misma ha recalcado en esta entrevista: "El disco tiene un concepto muy bonito y muy personal. Aborda muchos sentimientos, como por ejemplo 'todo está bien, si te equivocaste, ese no ha sido el error, el error es no aprender'". Sin duda, el nuevo álbum de Greeicy encierra un mensaje importantísimo: "Todo vale la pena vivirlo, lo malo y lo bueno".

La última canción de este álbum será Atentamente Amor, un tema muy especial para la artista del que ha dicho: "me tomé el trabajo de escribir y de expresar, como en muchas de las canciones de este disco".

Greeicy, en imagen promocional de Los Consejos. / Cedida por Universal Music

Sobre la fecha de lanzamiento, la artista se ha aventurado a contarnos que "en dos meses podría estar saliendo el disco, ya tenemos mucho adelantado, el noventa por ciento está listo".

A Greeicy le gusta aconsejar

¿Te gusta más dar consejos o que te los den? Le ha preguntado durante la entrevista Charli Jiménez. Ella lo tiene clarísimo: "Yo soy muy de dar consejos. Me gusta darlos para recordármelos también a mí misma. Evalúo mi día cuando estoy en el inodoro o me estoy duchando. Analizo el día y me suelo dar consejos yo misma".

También nos habló de su faceta como actriz. Greeicy adora la interpretación, aunque ahora mismo la tiene un poco aparcada por estar más centrada en su carrera musical. Sin duda, la música ha sido su gran flechazo. En esta entrevista nos reconoce que desde pequeña era muy inquieta y que sus padres descubrieron muy pronto que tenía un gran talento e intuición para la música. Después de estudiar cinco años en el Conservatorio de música, pasó por Factor XS en Colombia, donde coincidió con un Camilo a la edad de unos trece años. A partir, empezó a recibir llamadas para diferentes proyectos de interpretación, pero la música siempre ha estado ahí: "Cuando tu energía está enfocada en algo, tu mente te va llevando hacia allá", expone.

"No quería llegar a cierta edad y sentir que nunca lo he intentado. Lo peor que puede pasar es que no funcione, pero no podía quedarme con la duda", recalca Greeicy sobre haber dedicado su carrera a la música.

Natural de Cali, Colombia, Greeicy es una de las artistas con más proyección de su país. Canciones como Amantes, Destino, Jacuzzi junto a Anitta o su colaboración en Perdón junto a David Bisbal avalan una trayectoria impecable. Además, su base de fans no para de crecer y ya cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram. Su último vídeo, Los Consejos, lleva 5 millones de visualizaciones en cinco días.