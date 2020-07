GREEICY confiesa tener sus momentos de REFLEXIÓN en el WC

Greeicy ha sido una de nuestras últimas invitadas a LOS40 Instagram Lives. Charlie Jiménez conectó con la artista colombiana, que nos atendió desde su casa en el campo para hablarnos de su nuevo tema, Los Consejos y también de su próximo disco de estudio, que está al 90% terminado, según nos contó ella misma.

Los que seguís nuestros directos, sabéis que siempre además de hablar de música, también nos gusta que los artistas se muestren tal como son. Greeicy tiene una gran naturalidad y lo demostró respondiendo una de nuestras preguntas: ¿Eres más de dar consejos o de recibirlos?

La cantante no dudó un momento en respondernos que ella era más de dar consejos y que al final del día cuando estaba sentada en el cuarto de baño o dándose una ducha le gusta reflexionar y aplicarse esos consejos para sí misma.

"Yo soy muy de dar consejos. Lo que me encanta de dar muchos consejos es que mientras los digo, me los estoy recordando también a mi. Evalúo mi día cuando estoy en el inodoro o me estoy duchando. Analizo el día y me suelo dar consejos yo misma".

¡No te pierdas el vídeo del momentazo!