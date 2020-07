Anitta nos da las claves de su nuevo disco: “He mezclado ritmos brasileños con pop”

Anitta se ha convertido en una de las artistas del momento. Aunque la brasileña lleva una década encima de los escenarios, el salto internacional llegó de la mano de Downtown en 2017. ¡Cuántas veces habremos escuchado ese tema! Eso solo fue el principio de su gran fama mundial. Luego llegaron hits como RIP, Banana, Machika o Jacuzzi.

Tras su álbum Kisses y viendo el increíble potencial de Anitta, Warner decidió apostar por ella a lo grande, fichándola por su firma internacional. Este viernes, 10 de julio, la cantante estrena el primer tema de esta nueva etapa: Tócame.

“Estoy muy feliz de esto primero. Es la primera canción que voy a sacar con Warner Internacional. Hoy en día, con este nuevo contrato, es todo diferente. Es un equipo entero trabajando para mí. Me siento como una reina”, empieza diciendo Anitta en la rueda de prensa internacional a la que ha podido acudir LOS40. Se trata de una colaboración con dos de los artistas latinos urbanos de moda: Arcángel y De La Ghetto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta) el 3 Jul, 2020 a las 9:06 PDT

La canción tiene los ingredientes para triunfar, contando con dos de los productores más solicitados del momento: Andrés Torres y Ryan Tenner. El primero fue uno de los creadores de Despacito y el segundo ha estado detrás de algunas de las canciones que más han sonado de Beyoncé, Adele o Ariana Grande.

El sonido de su próximo disco: un homenaje a Brazil

Y es que este fichaje internacional de Warner le ha permitido a Anitta hacer algo por todo lo alto y estos dos productores están detrás del sonido de su próximo álbum, el quinto de su carrera.

“Voy a sacar un álbum este año que mezcla cultura brasileña con español, con colombiana, con argentina y con americana”, empieza diciendo la artista en la rueda de prensa. “He mezclado ritmos brasileños que son muy típicos del carnaval con pop”, continúa diciendo.

Además, esta vez, Anitta se enfrenta a un gran reto: llevar la cultura de su Brazil natal al mundo. “Mis retos en este álbum serán mezclar estilos para que la gente se interese y tenga curiosidad”, continúa diciendo la joven de 27 años.

Eso sí, la artista segura que no va a haber muchas colaboraciones en el disco: “Yo no quise poner muchas participaciones porque la mayoría de las canciones son una mezcla muy brasileña. Yo canto en todos los idiomas, pero no sentí las ganas de meter un feat en algo tan cultural”. Eso sí, no descarta que salga un tema con el rapero Myke Towers.

Para escucharla con Rosalía (a la que vimos de risas en LOS40 Music Awards) vamos a tener que esperar. Eso sí, ella ya nos ha contado cómo ve su colaboración con ella.

¿Y de qué va a hablar Anitta en su nuevo álbum?

Parece que este nuevo disco de Anitta va a ser muy personal. De hecho, en su canción favorita del disco habla sobre cómo se enteró de que tenía un hermano hace menos de un año: “Yo recibí una información por teléfono de que tenía otro hermano por parte de padre. Él tampoco lo sabía. La madre lo vio por televisión a mi padre. Yo me puse tan feliz que lo puse en la canción en inglés porque soy muy familiar”.

“Las otras canciones hablan de empoderamiento femenino y de mi infancia en Río de Janeiro”, continúa diciendo la artista.

Además, al igual que sus anteriores trabajos, Anitta no va a apostar por un género concreto:

“Mi novio del momento me dice que es una locura vivir conmigo porque cada día soy una Anitta diferente. Yo soy una persona que tiene muchas personalidades dentro de mí misma. Hay días que estoy más loca; otros, más románticas; otros, más distintas. Mi música es igual. Un álbum mío tiene que tener muchos géneros.”

Lo que ha aprendido Anitta con el confinamiento

La cantante, al igual que el resto del mundo, ha tenido que vivir estos meses encerrada en su casa debido a la crisis del coronavirus. Eso sí, la joven ha tenido tiempo para reflexionar mucho y de pensar: “Es un momento muy triste y difícil, pero creo que es importante sacar el mensaje. Yo lo veo como un mensaje de la madre naturaleza que nos dice que nos calmemos. Todo está más limpio porque el ser humano no está abusando”.

Además, Anitta ha asegurado que estos días ha podido poner un poco el freno en su vida:

“Llevaba un ritmo de trabajo que nadie de mi familia creía. Y yo pensaba que había que seguir, pero ese ritmo no es saludable. Estamos trabajando como máquinas. Creo que después de esto vamos a cambiar. Estábamos comiendo más, gastando más de lo que necesitábamos. Necesitamos respirar”.

Sin duda, Anitta se ha convertido en una de las artistas del momento y su música está destinada a sonar durante muchos años.