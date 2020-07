Cristina Boscá se prepara para el verano con la playlist de sus canciones favoritas

El calor ya está aquí, y con él también han llegado nuestras ganas de refrescarnos con nuestros temas favoritos. Una de ellas es Cristina Boscá, que además celebra una nueva y emocionante etapa de su vida tras anunciar que espera un segundo bebé.

Y es que, aunque en LOS40 siempre encontramos una excusa para celebrar con buena música, ésta es una buena razón para hacerlo. La presentadora de Anda Ya se ha convertido en la DJ del mes y se ha atrevido a seleccionar la playlist de sus canciones favoritas en nuestra app.



Canciones perfectas para celebrar y darlo todo en cualquier momento del día. Canciones que, además, tienen un significado especial para nuestra protagonista. Canciones con las que repasa sus éxitos favoritos de los veranos que lleva en LOS40, desde 2008. Año en el que además se estrenó pinchando Kamikaze de Amaral.

"Esta playlist está basada en lo que más he escuchado durante mis veranos en LOS40, así que inevitablemente pienso en todos los compañeros con los que he compartido momentos increíbles en los estudios, redacción y terraza de la radio. Por ejemplo, One Dance de Drake es imposible escucharla sin recordar a Jorge Sánchez, Óscar Martínez y Félix Castillo, dándolo todo mientras la pinchaba y venían a visitarme en directo. O Mi Gente de J Balvin me lleva directamente a programas de Anda Ya!", señala Boscá.

Y no solo eso. Con la colaboración de Rosalía y Ozuna también guarda bonitos recuerdos en su memoria. "Es una de las canciones favoritas de mi peque Gabriel y la hemos bailado en casa desde que salió sin parar", añade.

Esta lista de canciones contiene sonidos de lo más variopintos. Y es que muchos de estos sonidos han protagonizado los momentos, no solo de nuestra protagonista, sino también de sus oyentes. Eso sí, Cris está convencida de que hay una que nunca pasará de moda: We Are Young de Fun.

Esta playlist es perfecta para... "recordar sonidos de otros veranos pero sin tener que recurrir a las canciones que más sonaron. Sin que suene a “canciones del verano”, inevitablemente transportará a todos a nuestros últimos 12 veranos".

¿Cuál de todas ellas es tu favorita? Y, ¿cuál crees que será la primera que escuchará Mini Cris?

Recuerda que puedes escuchar a Cristina Boscá de lunes a viernes, de 6:00 a 11:00 horas, y los sábados, de 7:00 a 11:00 horas.