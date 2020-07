Los Lobos de ‘¡Boom!’ confiesan la cifra exacta que se ha quedado Hacienda de su premio

Ha pasado un año desde que Alberto, Erundino, Manu y Valentín se llevaron el bote más alto de la historia de la televisión española. Nada más y nada menos que la cuantiosa cantidad de 6,6 millones de euros. Los cuatro hombres, que se hacían llamar Los Lobos, se ganaron el cariño del público de Boom. ¡Y no nos extraña!

Ahora, en una entrevista para El Confidencial, Los Lobos han hablado sobre el dinero que se ha quedado finalmente Hacienda de su premio. Aunque nuestros compañeros de LOS40 Zapping ya os contaron hace un año la cifra estimada que se hubiese llevado el Estado, ahora han sido los propios protagonistas quienes lo han confirmado.

Valentín reconoce que de los más de 6,6 millones que se llevaron, la mitad ha ido para Hacienda: “Me ha pegado ya el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa sí, y ahí está el dinero restante”.

Por su parte Alberto asegura que se ha quedado más o menos la mitad del bote. Eso sí, no le ha importado: “Ojalá y pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto porque si no solo tendrían médicos, educación o, por ejemplo, buenas carreteras, quien pudiera pagárselo. Si todo el mundo pensara así, quizá no habría tanta economía sumergida y tendríamos mejores hospitales, mejores colegios y mejores carreteras”.

Manu, quien ha hecho ya la declaración, ha dado el porcentaje exacto de lo que ha tenido que dar del premio: “La declaración ya está hecha y al estar en Madrid es de un 43,5% lo que he tenido que pagar.

Ha sido Erundino quien se ha tirado a la piscina y ha dicho sin tapujos la cifra exacta que ha tenido que pagar a Hacienda por haberse llevado el premio. Lo ha hecho de una manera bastante irónica: “Tras ganar el premio alguna vez alguien me ha comentado ‘joe, ya podías tirarte el rollo y colaborar con algo’ y yo respondo ’¿te parece poco pagar 750.000 euros, te parece poca colaboración?”

Sin duda, Los lobos también pasarán a la historia por ser los concursantes de un programa que más han tenido que pagar a Hacienda tras llevarse un premio. Pero no lo olvidemos, Hacienda somos todos.