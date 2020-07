Alejandro Sanz: “He descubierto lo que es el amor”

Si hablamos de amor, muchos artistas se ponen tensos porque es una parcela de sus vidas que, a la mayoría, les gusta reservar para sí mismos. Claro que es inevitable sacar estos temas teniendo en cuenta lo mucho que influyen luego en sus composiciones.

“He descubierto lo que es el amor. Y no tiene nada que ver con RT ni con likes. Os lo cuento estos días. Si queréis... y si no me lo quedo para mí... #amor”, compartía Alejandro Sanz en uno de sus últimos tuits. Y claro, nos ha dejado con muchas preguntas en la boca.

He descubierto lo que es el amor. Y no tiene nada que ver con RT ni con likes. Os lo cuento estos días. Si queréis... y si no me lo quedo para mi... #amor — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) July 8, 2020

Lo del amor es un tema muy amplio. Podría referirse al amor que siente por sus hijos que, en más de una ocasión, ha demostrado que es inmenso. Sus cuatro hijos han estado siempre muy presentes en su vida, aunque la relación con sus madres no acabara en un ‘para siempre’.

Claro que también podría hablar del amor de pareja. Está viviendo un momento dulce, el de esos primeros momentos de enamoramiento, en esta ocasión, con la artista Rachel Valdés que ha sido la última en conquistarle el corazón. Aunque cuesta creer que esté dispuesto a hablar de esta relación porque no es muy dado a hablar de sus parejas.

Si seguimos con las hipótesis, no podemos olvidarnos del amor que siente por sus fans y que ellos le demuestran a él constantemente. No hay más que ver los comentarios que han hecho a estas palabras.

“Cuéntanos queremos saber, pero te cuento que para nosotras un like tuyo es lo máximo”.

“Para mí, tus RT y tus likes son prueba de tu amor a tus fams y esos me los quedo para mi #amor”.

“Claro q quiero q nos cuentes cariño @AlejandroSanz!!! #Amor siempre para ti, te quiero y espero nos cuentes cariño”.

“Amor es lo que transmiten tus ojitos bellos. Pero aquí te espero para que nos cuentes #amor TQM Ale”.

“Amor por algo comienza con A de Alejandro”.

Estas son algunos de los comentarios que le han dedicado sus fans que nada tienen que ver con los vándalos que han pintado la placa del puente que lleva su nombre que inauguró con un concierto sorpresa a principios de semana.

Ver esta publicación en Instagram #PuenteDelCorazónPartío #AMásRuidoMásMúsica Una publicación compartida de Alejandro Sanz (@alejandrosanz) el 7 Jul, 2020 a las 11:16 PDT

Él prefiere hablar de amor que hablar de vandalismo y si ha descubierto algo en ese sentido puede, también, que se esté refiriendo a los gestos de amor y solidaridad que hemos presenciado durante toda esta pandemia sobre los que está realizando una película.

Esperemos que pronto nos lo explique porque sí, Alejandro, queremos saberlo.