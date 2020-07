Julia Medina amplía su gira ‘No dejo de bailar’

La espera de Julia Medina hasta el momento de subirse a los escenarios ha estado cargada de música. Temas nuevos, directos, videos en YouTube y su disco en forma de acústico han sido algunos de los formatos que nos ha regalado la artista en los últimos meses. Hasta una canción de confinamiento con su chico, el también cantante, Gonzalo Hermida.

Así, Julia tiene una gira preparada para finales de verano, principios de otoño, con la que recorrerá gran parte del país, y de la que ya tenemos nueve fechas. La artista se subirá con su tour No dejo de bailar a los escenarios de Donosti (11/09), Vitoria (12/09), Valladolid (02/10), Oviedo (09/10), Bilbao (10/10), Valencia (19/11) y Alicante (20/11).

Ciudades a las que acaba de añadir dos localidades más: el próximo 5 de septiembre en Mairena del Aljarafe (Sevilla) y el 14 de septiembre en Granada. La cantante disfruta cantar a su público como una niña pequeña, y no duda en contarlo una y otra vez por sus redes sociales: "He borrao todas las fotos del móvil y solo he dejao esta. La veo y entiendo lo feliz q soy haciendo lo que me gusta", escribía junto a una imagen actuando.