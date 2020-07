María Pedraza y Jon Kortajarena mantienen una ardiente conversación en redes que confunde a más de uno

María Pedraza es una mujer de agua. Lo hemos podido comprobar durante el confinamiento echando un vistazo a su muro de Instagram en el que, en varias ocasiones, mostró su nostalgia por momentos en los que disfrutaba del mar. Y claro, como no podía ser de otra manera, en cuanto ha habido libertad de movimientos, ha puesto rumbo al mar.

Eso nos permitía verla con el bikini de esta temporada. Y es que está disfrutando del verano sin quitarse el bañador, que hace calor y hay que refrescarse. De hecho, su última publicación, muy veraniega también, no ha pasado desapercibida. “Auténticamente sobreidentificados con la autenticidad”, escribía junto a una imagen que mostraba un posado bastante sugerente. O eso podemos deducir de las reacciones que ha producido.

Una conversación que ha llamado especialmente la atención es la que ha mantenido con Jon Kortajarena. Se han intercambiado unos mensajes que han generado un poco de confusión entre algunos de sus seguidores.

Kortajarena: “Mamasita dámelo to”.

Pedraza: “@kortajarenajon q ganas de verte hijo 🔥 pa’ prender fuego”.

Kortajarena: “@mariapedraza_ fuego el que tengo dentro.. dónde estás? DM”.

Y ahí nos hemos quedado porque a los mensajes directo no tenemos acceso. Pero lo cierto es que a alguno, esta conversación de alto voltaje le ha generado dudas: “@kortajarenajon no entiendo ... no sois novia de jaime ???????????😭😭😭😭”, escribía un usuario en referencia a Jaime Lorente, pareja de la actriz.

Y que conste que el modelo vasco no es el único que ha interpretado esta foto de la manera más provocativa. El actor Daniel Grao seguía el mismo camino y se hacía una pregunta: “Daniel Grao: Que te muerda el que?🔥”.

Lo cierto es que la mayoría han interpretado estos intercambios como un juego, que estamos en verano y apetece divertirse y, ellos, sin duda, lo están haciendo.