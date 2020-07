The Rolling Stones publican su nueva canción inédita: 'Criss Cross', y anuncian nuevo disco

Siempre es una buena noticia recibir novedades discográficas de The Rolling Stones. Dos meses después de lanzar su primer tema inédito en ocho años, vuelven con una nueva canción a la actualidad musical. Después de una campaña de misterio en las redes sociales, a las que ya nos tienen acostumbrados, Mick Jagger y los suyos ya nos han dado a conocer Criss Cross, su nueva canción.

Es una revisión de un tema grabado en noviembre de 1972, que nunca vio la luz y que sólo fue incluido en un recopilatorio de demos. La canción, entonces titulada Criss Cross Mind, iba a ser incluida en el disco Goats Head Soup, pero al final quedó descartada por motivos que se desconocen.

Goats Head Soup se publicó originalmente en 1973. El álbum fue un éxito rotundo, impulsado en gran parte por la balada Angie, sin duda, el éxito comercial más grande de la banda hasta la fecha. También incluía otros temas clásicos que rápidamente se convirtieron en favoritos en directo, como son Dancing With Mr D, Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) y Star Star junto, por supuesto, a Angie y Winter.

The Rolling Stones publican su nueva canción inédita: 'Criss Cross'

El próximo 4 de septiembre, The Rolling Stones reeditará Goats Head Soup en esta ocasión, con nueva mezcla del álbum en estéreo aun usando los archivos y fuentes de las sesiones originales. Además, todos los formatos incluirán tres temas inéditos: Criss Cross, Scarlet y All The Rage, así como versiones y demos alternativas.

Se trata del segundo tema inédito que los Stones publican después de sorprendernos con Living In A Ghost Town, un tema que adquirió una segunda lectura muy conveniente durante el confinamiento al que todos nos vimos obligados. Era el primer tema original de la banda en ocho años, desde Doom and Gloom y One More Shot, que aparecieron en su álbum de grandes éxitos GRRR! (2012).