Los Rolling Stones estrenan 'Living In A Ghost Town', su primera canción en ocho años

Los Rolling Stones no paran. Si hace unos días los vimos en el evento solidario One World: Together At Home, inerpretando en la distancia You Can't Always Get What You Want, ahora publican un nuevo tema inédito.

Se trata de un tema que los Stones terminaron de grabar hace tan solo unos días, durante el confinamiento que vivimos como medida para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Living In A Ghost Town es el primer tema original de la banda en ocho años, desde Doom and Gloom y One More Shot, que aparecieron en su álbum de grandes éxitos GRRR! (2012).

El cantante Mick Jagger ha hecho unas declaraciones en el comunicado de prensa: "Los Stones estábamos en el estudio grabando material nuevo antes del confinamiento y había una canción que pensamos que resonaría en los tiempos en que vivimos ahora. Hemos trabajado en ella de forma aislada. Y aquí está, se llama Living In A Ghost Town, espero que os guste".

También Keih Richards ha hablado sobre el nuevo tema: Por resumir, cortamos el tema hace un año en L.A. para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando, entonces la mierda nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya y aquí está. ¡Manteneos a salvo!”

Living In A Ghost Town. Originally recorded in LA & London, finished in isolation, and now on @Spotify.. https://t.co/H1Kl3sGPLa pic.twitter.com/s9h5o97NGc — The Rolling Stones (@RollingStones) April 23, 2020

El último disco que publicaron sus Satánitas Majestades fue Blue & Lonesome en 2016, y se trató de un álbum de versiones de temas clásicos de blues. Sin embargo, hay que remontarse a 2005 para encontrar el último trabajo con canciones originales de la banda A Bigger Bang. Han pasado ya 15 años desde que los Stones conpusieran nuevas canciones originales bajo la producción de Don Was y Jagger y Richards.