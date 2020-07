Sara Sálamo y Lorena Gómez comparten esta idea sobre sus hijos

En el universo de los VIP resulta extremadamente complicado mantener un cierto nivel de privacidad. Y en el caso de que haya hijos de por medio la dificultad es aún mayor. Hay celebrities que no temen la exposición mediática de sus pequeños (y ahí están los casos de Beyoncé, Pilar Rubio y Sergio Ramos o Kim Kardashian) y otros que prefieren ser más cautos. Eso es algo que une a Sara Sálamo y a Lorena Gómez.

Ambas fueron madres recientemente y están comenzando a disfrutar con sus bebés que suelen aparecer ocasionalmente en sus redes sociales donde acumulan más de un millón de seguidores entre ambas.

Sara Sálamo dio la bienvenida a su pequeño Theo hace casi un año. En estos 10 meses la mamá, actriz y pareja de Isco Alarcón ha publicado multitud de imágenes de su hijo pero en ninguna hemos podido ver cómo es.

En cada publicación en la que aparece Theo son muchos los comentarios que le preguntan por el motivo de no mostrar su cara y la intérprete no ha tenido reparo en explicarlo a través de sus stories de Instagram: "Muchos nos preguntáis por qué no enseñamos la cara de nuestro bebé en redes sociales". La explicación que da es muy sencilla: "La infancia no pertenece a los adultos" es la explicación que da la psicóloga Carmen Esteban a la que cita nuestra protagonista. "Por muy normalizado que esté todo esto de ver la vida de los menores no debemos olvidar que ser madre o padre de un niño NO nos da derecho a controlar su vida. Nuestra función consiste en acompañar desde el respeto su desarrollo".

Lorena Gómez fue la mamá más reciente de las dos al tener su primer bebé con René Ramos el pasado mes de mayo. Con apenas dos meses de vida, su pequeño René ya es la estrella invitada de su Instagram pero siempre protegiendo su intimidad y sin mostrar su cara.

Fotos de espaldas, uso de emojis y hasta difuminado para tapar su rostro son algunas de las técnicas que utiliza la triunfita y que ha explicado citando también a Carmen Esteban en su IG: "Que por qué no enseño la cara de mi hijo en RRSS? Leí este artículo y me pareció muy interesante. Eso no quiere decir que esté mal hacer lo contrario . Cada familia es un mundo y este es simplemente mi punto de vista".

Lorena fue muy criticada porque pocos días antes había publicado una imagen jugando con niños, sus sobrinos, a caballito. Los que se lo reprocharon se llevaron la respuesta a medida: la madre de sus sobrinos sí da su consentimiento para publicar fotos en redes sociales.

Y otras mamás VIP han respaldado su decisión. Así respondía Vega a su mensaje: "Los niños nos cambian la vida. Como nos la ha cambiado la era digital. Desde el primer signo de tripita nos hacemos selfies y los subimos a la red, el dia que nacen una manita, luego los pies, luego de espaldas. Te lo digo por experiencia. Al final la medida es la que quieras poner tu con tu sentido común en tu red social. La mía es primordialmente profesional, pero antes que artista soy persona, amiga, mujer y también madre. En mis momentos de felicidad es inevitable que mi hija este presente en la gran mayoria. Comparto los que me apetece, se le vea o no la cara, salga mas o menos guapa. Todo el mundo habla sobre privacidad y nadie habla sobre lo cruel de esta red social donde parece de obligado cumplimento el ser perfecto. Peligros hay en todos lados, desde en la red hasta en el chocolate (que si azúcares, que si aceite de palma...) visto asi lo probable es que la vida pase y cuando quieras darte cuenta de tanta recomendación no hayas vivido !! Este mundo es un poco asfixias! Vive y disfruta de tu hijo no hay más. Hemos llegado hasta aquí grneración sin generación sin manuales de instrucciones para todo ni intoxicación por sobreinformación. ;) disfruta sin mas. Es más peligroso un filtro de instagram y la esclavitud de un estandar de belleza impuesto socialmente en las redes que una carita más entre millones de caritas de niños".