Las mejores ideas para decorar una terraza pequeña

Con la llegada del buen tiempo nos apetece más que nunca aprovechar el único espacio al aire libre que tenemos dentro de nuestras casas: las terrazas. Un rincón perfecto en el que tomar el aire y que, según cómo lo decoremos, se puede convertir en el espacio preferido para pasar ratos de ocio, de relax o tomar algo durante las noches de verano.

Una terraza compuesta por apenas unos pocos metros cuadrados y una barandilla será suficiente para que tu balcón se convierta en tu lugar preferido de la casa. Una tarea mucho más fácil siempre y cuando sigas algunos consejos prácticos para tener en cuenta antes de elegir la decoración y los muebles para tu terraza:

En espacios pequeños apúntate a los muebles con doble función, como sillones o mesas con almacenaje bajo su superficie. ¡Dos en uno!

Si la terraza está abierta ten en cuenta que debe estar preparada para soportar tanto el sol, como la lluvia. Piensa en opciones como toldos o materiales impermeables o que no se dañen con el agua.

A falta de espacio horizontal, ¡aprovecha las alturas! La decoración en vertical puede convertirse es tu aliada en la terraza, desde estanterías hasta plantas colgantes o un jardín vertical.

¿Cómo decorar una terraza pequeña?

Si tienes clara la teoría pero no sabes bien por dónde empezar, te dejamos algunas ideas para decorar una terraza pequeña que seguro te inspirarán.

Terraza relax

Convertir tu terraza en un espacio ideal para relajarte será sencillo si tienes algunos aspectos en cuenta. Con una buena distribución de los cojines, una iluminación cálida y algún lugar confortable para sentarte (puedes crear tu propio sillón con palés) puedes crear un espacio idílico para liberarte del estrés sin salir de casa.

Terraza cómoda y funcional a partes iguales

Si no quieres hacer de toda la terraza un espacio chill out, pero tampoco quieres renunciar a ello, puedes combinar el relax con lo funcional. El único inconveniente es que los espacios para ambas cosas serán más reducidos. Por ejemplo, puedes colocar una mesa para dos acompañada por sillas plegables y, en otro espacio, ubicar pufs o alguna pequeña hamaca con la que diferenciar las zonas.

La terraza: el rincón perfecto para comer al aire libre

Cuando llega el buen tiempo no hay un placer mayor que despertarse y poder desayunar disfrutando de los rayos de sol en tu propia terraza. Haz de este espacio de tu casa el lugar perfecto para reuniones al aire libre o tomar el aperitivo disfrutando de las buenas temperaturas. Si teletrabajas desde casa, comer al aire libre cambiará por completo tu día a mejor.

Una terraza mágica gracias a la iluminación

Las noches de verano pueden ser idílicas sin salir de tu propia terraza, aunque sea pequeña. La clave, además de en la decoración, se encuentra en la iluminación. Lámparas y puntos de luz bien elegidos pueden convertir tu terraza en un lugar muy acogedor.

Llena tu terraza de plantas

Si piensas que tener una terraza pequeña está reñido con dar rienda suelta a tu pasión por la jardinería, ¡te equivocas! Es cierto que no dispones de una gran superficie, pero sí tienes espacio hacia arriba. Entonces, ¿por qué no colgar las macetas y utilizarlas como decoración en sí mismas? O, ¿por qué no atreverte a crear tu propio jardín vertical?

¿A qué esperas para redecorar tu terraza?