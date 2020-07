Mireya Bravo: “Si me llego a rendir, no habría sacado ningún tema más”

Mireya Bravo acaba de estrenar Cuando tú te vas y no puede estar más feliz con todo lo que ha surgido en torno a este single. Esta canción, precisamente, marca una segunda etapa totalmente nueva en su carrera musical, que promete estar repleta de ilusiones y, sobre todo, de nuevos proyectos.

La artista cuenta que ha pasado el confinamiento trabajando en nuevas canciones y poniendo a punto este sencillo, el cual sabía desde el principio que era el indicado para ser el primero de esta nueva aventura como cantante independiente. "Es un tema que te llama la atención y ahora que estamos en verano pega escucharlo", indica sobre esta canción que terminó de grabarse después de la cuarentena.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIREYA BRAVO (@mireyabravo_) el 6 Jul, 2020 a las 10:45 PDT

Sobre Cuando tú te vas, explica que surgió de una manera muy fácil y rápido (chasquea los dedos), de un trabajo conjunto con todo su equipo, el cual ha sabido captar sus ideas y plasmarlas a la perfección en forma de canción. "Tengo un gran equipo detrás que confía muchísimo en mí y, además, creo que es fundamental entenderse mutuamente; saber transmitir qué quieres hacer y que ellos sepan hacia dónde ir para llevarlo a cabo", manifiesta agradecida y muy contenta con la suerte que ha tenido en ese sentido.

La joven malagueña se embarcó en este proyecto el pasado mes de noviembre, en el que ha estado componiendo y grabando varias canciones que iremos conociendo poco a poco, en forma de single. Una Mireya prudente manifiesta que, de momento, no tiene pensado lanzar un álbum, aunque no lo descarta en un futuro si "ve que la cosa va bien, que le apetece y que merece la pena", especialmente porque le gustaría organizar firmas de discos y esta situación de pandemia llena de incertudumbre no es nada favorable. "Vamos a ir paso a paso, día a día, y vamos a ver cómo va surgiendo la cosa", señala.

Dos años sin música en solitario: ¿qué ha aprendido?

"Yo creo que se aprende de todo, tanto personalmente como artísticamente. Se aprende también a trabajar de diferente manera, porque a mí me dijeron que se hacían las cosas de un modo concreto y yo dije: 'Ah, pues se trabajará así'. Si es un mundo nuevo en el que tú has entrado y no tienes ni idea de cómo funciona y te llevan por un determinado camino, tú piensas que habrá que hacerles caso", comienza enumerando.

"Sin embargo, me he dado cuenta de que no tiene por qué ser así. Yo ahora he trabajado con tranquilidad. He podido estar en la composición y en la producción del tema, y creo que es importante estar en todo el proceso creativo de la canción", continúa diciendo.

Siempre he tenido claro lo que quería ser y lo que quería hacer. Ahora sí que puedo ser yo realmente

"Algo que ha cambiado mucho y creo que todo el mundo se ha dado cuenta es que por fin soy yo al 100% y eso se nota cuando se me escucha en el single. Me alegro mucho de que por fin se vea, porque siempre he tenido claro quién quería ser y qué quería a hacer, y me han dejado en parte -un poco tirantito-. Ahora sí que sí puedo ser yo", expresa.

Haciendo balance de estos tres últimos años, reconoce que ha aprendido muchísimo de todo lo que le ha pasado, y más en este mundo donde se va madurando poco a poco. Por ejemplo, de las cosas que le han salido mal o no como ella ha querido, expresa que ha sabido rectificar, hacerlo mejor y evolucionar como persona y artista. "Estoy super agradecida por haber entrado a OT, por tener un disco, por tener a gente que haya confiado en mí. Es lo principal porque hay mucha gente que no puede tener esa oportunidad y yo la he tenido", declara a pesar de no haberlo tenido fácil en la industria.

"Tampoco he tenido un camino de rosas; lo he pasado mal, aunque siempre pongo mi sonrisa y no pasa nada; prefiero guardármelo para mí. Si yo me llego, a rendir no habría sacado ningún tema más. Menos mal que he seguido apostando por mí", confiesa

A la pregunta sobre si tiene algún concierto o gira planeada: "Quiero hacer conciertos; lo que pasa es que está un poco complicado con todo esto", aclara Mireya. "Cuando se pueda, habrá conciertos. En ningún momento ha pasado por mi cabeza no hacerlos, al contrario: quiero estar con mi público, hacerlo disfrutar y que se lleve un gran recuerdo bonito".