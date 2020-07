Ricky Merino: “Quiero que la gente se acostumbre a verme en mi faceta musical”

Aunque fue el quinto expulsado de la academia de Operación Triunfo 2017, Ricky Merino se ha convertido en uno de los concursantes más exitosos de su edición. El mallorquín compagina su carrera musical con la de presentador en televisión, ¡y es que sabe aprovechar una oportunidad en cuanto la ve!

Este viernes, 10 de julio, el artista lanza su cuarto single: Bestia. Se trata de un tema junto a Danny Romero que promete colarse en las listas de éxitos de este verano. Pero no solo eso, el 24 de julio estrena ¡A Cantar!, el primer concurso español de Netflix. Vamos, que este chico no para.

Para contarnos todos los detalles sobre su nuevo tema y su proyecto en Netflix, Ricky se ha conectado al último Instagram Live de LOS40. Al otro lado de la cámara ha estado nuestro querido Félix Castillo.

“Me siguen poniendo muy nervioso los días de lanzamiento, pero son nervios bonitos”, dice el cantante cuando se conecta. Aunque su carrera musical empezó en 2017, lo cierto es que los singles de Ricky Merino (Perfecto, Miénteme y A mi manera) han salido muy distanciados en el tiempo. “Me gusta estar muy seguro de lo que hago”, empieza diciendo cuando le preguntamos por qué tanto tiempo entre los lanzamientos. “Tengo muchas canciones grabadas que si las juntase podría tener hasta dos discos. Soy muy perfeccionista, soy virgo”, continúa explicando.

Además, en tiempos donde la música se consume en streaming y donde cada semana salen decenas de canciones, Ricky prefiere ir haciéndose un hueco en la industria a través de canciones sueltas: “Mi idea es ir sacando single a single. Ahora se consume de otra manera y quiero que la gente se acostumbre a verme en la faceta musical”.

Danny Romero, la colaboración de Bestia

Para Bestia, Ricky ha contado con uno de los artistas canarios de moda: Danny Romero. La colaboración surgió gracias a su mánager que, al igual que el intérprete de Agáchate, es de las islas:

“Cuando compuse la canción tenía la idea de que tenía que ser una colaboración. Danny siempre ha estado ahí. Escuché algo de él y me encantó. Se lo propusimos, le pusimos la canción y al tiempo me envió su estrofa y me encantó.”

En cuanto al videoclip, Ricky vuelve a lucir cuerpazo. Félix ha querido saber si le ha cogido el gustillo a eso de presumir de torso en los vídeos musicales:

“Creo que iba mucho con el tema. Bestia habla sobre una persona que sube al escenario y que necesita las miradas de los demás. Cuando hice el videoclip me metí mucho en el personaje y este se exhibe para su público”.

Pero para lucir hay que sufrir. Ricky asegura que, aunque sigue comiendo pizzas una vez cada dos semanas, sí que hace mucho deporte: “A mí me salvo el crossfit. Hago una hora y me encantó”

Al frente del nuevo programa de Netflix: ¡A Cantar!

Tras su paso por la academia de Operación Triunfo en 2017, Ricky volvió las dos ediciones posteriores para presentar el chat. Su naturalidad y el buen rollo con los concursantes le abrieron las puertas a Netflix. Y es que, gracias a que uno de los productores de la plataforma de streaming lo vio en el programa de TVE, consiguió ser el primer presentador español de la plataforma. Así nos lo ha contado:

“Es súper importante todo lo que se hace. Yo estaba haciendo el chat y de repente había unas personas que me vieron y que buscaban ese perfil. Fue un poco llamada de teléfono, proponérmelo y claro. En la reunión me hice el duro, pero nada más salir de la reunión nos dimos un abrazo mi mánager y yo. ¡Menos mal que no nos vieron!”

Además, asegura que tiene muchas ganas de que todo el mundo lo vea: “Me parece que ha pasado mucho tiempo porque lo grabamos en noviembre. Pasaron tantos meses que no me acuerdo ahora mismo de qué opennings canto en cada programa”.

¿Presentaría Operación Triunfo?

Tras la marcha de Roberto Leal a Antena 3, donde conduce la nueva etapa de Pasapalabra. Son muchas personas las que quieren ver a Merino frente al formato de TVE. Ante la duda, y aunque TVE de momento no haya renovado una nueva temporada del talent, Félix ha querido saber qué opina sobre el tema:

“Estos son palabras mayores. Lo dijo hasta Noemí Galera. Son hipótesis. Me siento super honrado de que la gente pueda pensar eso. Es que Roberto es, desde mi punto de vista, el mejor presentador de España. Me siento muy honrado de que la gente piense eso.

Por supuesto, Ricky Merino también ha tenido que enfrentarse a nuestro juego Qué prefieres, donde ha tenido que escoger entre dos opciones. ¡Eso sí, no se lo hemos puesto nada fácil! Mira las respuestas.

¿Qué prefieres? ¿Presentar o cantar? Cantar ¿Roi o Cepeda? Roi. Cepeda se va a mosquear. Porque con Roi he compartido más momentos en el escenario. Tengo muchas anécdotas con él. Pero Cepeda está ganando muchos puntos últimamente. Es que lo estoy viendo muchísimo. Nos vamos a ir de vacaciones juntos a final de mes. A un sitio de mar. Me voy con Cepeda y con Ana. Luego vienen unos amigos nuestros y se va a quedar un grupito muy guay. ¿Ana Guerra o Lola Índigo? Ostras. ¿Tengo que elegir? No lo sé. Pues te diría, últimamente estoy viendo a Ana cada día. Me vinieron a buscar Ana y Luis al aeropuerto el otro día. ¿Instagram o Twitter? Instagram. ¿Noemí Galera o Roberto Leal? Noemí Galera. ¿Operación Triunfo o ¡A Cantar!? Jo, es que a OT le debo todo. Le debo haber entrado en ‘¡A Cantar!’

Bestia sale este viernes 10 de julio en todas las plataformas.