La desconocida faceta de Harry Styles que te relajará y te hará meditar

En estos días de calor en los que cuesta tanto dormir lo que necesitas es que Harry Styles te lea Dream With Me, una historia de 30 minutos de Steven Cleverley. El cantante ha colaborado durante la cuarentena con Calm, una aplicación que tiene como objetivo la práctica de la meditación y la relajación ayudándose de voces de famosos.

La marca ya insinuaba la colaboración hace unos días con un tweet en el que se veía el emoji de una sandía, en honor a su canción Watermelon Sugar. Más tarde los rumores se confirmaban. En la cuenta de Instagram de Calm había un vídeo donde el inglés, con marcado acento del norte de Inglaterra, susurraba: "Hello, I’m Harry Styles".

Tras verse forzado a aplazar su gira mundial por la situación del COVID-19, el solista británico regala un pedacito personal a sus fans que lo han recibido con muchísima emoción. La narración ya está disponible en la app, que cuenta con siete días de prueba gratis, y si te enamora, puedes hacerte miembro premium por 57,99€ al año.

La gira europea Love On Tour, con la que Harry Styles presenta Fine Line, su último trabajo de estudio, ha sido aplazado un año. El tour, que pasaría por España el próximo 18 de mayo, tiene nuevas fechas. El 15 de febrero de 2021 ha sido el día elegido para poder disfrutar de la música del británico en directo en nuestro país.

El lugar donde actuará el ex One Direction sigue siendo el Wizink Center de Madrid. ¿Y qué pasa con las entradas? No os preocupéis, las entradas originales adquiridas serán válidas para la nueva fecha. Además, la artista invitada tampoco sufre modificaciones. King Princess seguirá siendo la encargada de abrir el show en la capital de España.