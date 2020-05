HARRY STYLES - WATERMELON SUGAR [2020]

Ya te lo contamos hace unos días. Harry Styles lo tenía todo preparado para estrenar su nuevo videoclip... ¡y aquí está! El artista ha publicado Watermelon Sugar por todo lo alto y con una advertencia: "No intentes hacer esto en casa, practica la distancia social".

"Este vídeo está dedicado al contacto físico", reza el primer fotograma de este vídeo musical que, acto seguido, muestra al británico rodeado de modelos que hacen honor a dicha dedicatoria y a ese acto que echamos tanto de menos con las medidas de prevención aplicadas por el coronavirus: tocar a otras personas, abrazarlas y mostrar nuestro cariño bien de cerca, piel con piel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Harry Styles HQ (@hshq) el 18 May, 2020 a las 7:02 PDT

Es por eso que este nuevo vídeo puede evocar a Lights Up, el primer single de la era Fine Line. En aquel vídeo, aparece un Harry que se encuentra entre una marabunta de gente y es manoseado por quienes están a su alrededor; un poco como aquí. Una vez más, el cantante vuelve a sorprender con sus outfits y sus gafas de sol grandes y tintadas que recuerdan, inevitablemente, al más excéntrico Elton John.

De un golpe de brisa marina, el clip nos transporta al verano y a las largas tardes en la playa tomando el sol y merendando fruta fresca en compañía de nuestros amigos íntimos. Al parecer, el vídeo ha sido grabado en las playas de Malibu donde se grabó el primer single de One Direction, What Makes You Beautiful.

📣| En la foto del videoclip de #WatermelonSugar que ha subido HSHQ se puede ver el mismo puente de la playa de Malibu que está en What Makes You Beautiful! https://t.co/NIDEHWi0hr pic.twitter.com/QvxTL2tMNn — L&H Updates 🍉 (@LarryHispanicHQ) May 18, 2020

Harry tendría que estar actuando en directo hoy en Madrid de la mano de Love On Tour, pero debido a las circunstancias que estamos viviendo, su gira se ha pospuesto hasta el año que viene. En su lugar, el cantante nos ha regalado este nuevo videoclip. Los fans españoles hemos recibido una de cal y otra de arena.

