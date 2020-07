Paz Padilla, ‘trending topic’ por su relato de un robo que no ha gustado mucho

Este jueves por la tarde Kiko Jiménez se enteraba en Sálvame que había sufrido un robo en su casa tras recibir la llamada de Sofía Suescun. Parece que su vuelta de Ibiza ha sido de lo más accidentada y no hablamos solo de la insolación que ha llevado a la influencer al hospital.

Al parecer, a su regreso a casa se ha dado cuenta de que les habían robado y de que se habían llevado todo lo de valor que había, incluido el coche. Además, no había ni rastro de sus cuatro gatos. Todo un drama que ha inspirado a Paz Padilla para contar una experiencia que vivió ella en este sentido.

La presentadora, que se caracteriza por su naturalidad, no tuvo filtro a la hora de contar su anécdota. “A mí me robaron el coche. Me llamó la unidad 4 de delitos de narcotráfico de Barcelona y al final estuve seis meses con las huellas dactilares, porque me daba un morbo…”, explicó.

Al parecer tardó seis meses en lavar su coche porque le daba morbo tener las huellas dactilares de los delincuentes en su coche. “Lo robaron y además atropellaron a gente con mi coche y hubo muertos y todo... ¡Me daba un morbo! Todo lleno de huellas dactilares y tuve que ir a la unidad 4 y aquello era como el CSI. Los cristales ahumados que no veías al que estaban interrogando. Yo creía que aquello era como las películas”, relataba sin ningún tipo de pudor.

Claro, semejante frivolización de un suceso en el que hubo muertos implicados, no ha gustado todo el mundo y ya se sabe que twitter es el cajón que recoge todo el malestar del mundo y las críticas y, por supuesto, no faltaron las recriminaciones hacia Paz Padilla.

El aluvión fue tan grande que llevaron a la presentadora el top de las tendencias de la tarde.