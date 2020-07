Sofía Suescun y Kiko Jiménez: del hospital por una insolación a la comisaría por un robo en su casa

En las últimas noticias que habíamos conocido de Sofía Suescun y su pareja Kiko Jiménez parecían estar en el paraíso. Ambos disfrutaban de unas románticas y sensuales vacaciones que incluían tomar el sol en una playa naturista. Pero las últimas 24 horas han sido de pesadilla para ambos.

Ese día de vacaciones en la playa terminó con una visita final al hospital después de que la ganadora de Gran Hermano 16 comenzara a notar los síntomas propios de una insolación. "Hasta hace un momento estaba fatal" confesaba la celeb en las historias de su perfil oficial en Instagram.

Ataviada con un paño húmedo en la cabeza confesaba lo que había sucedido tras haber pasado el día al sol: "He vomitado y he sentido muchísimos escalofríos y mal temple. Definitivamente me ha dado una insolación. Es la primera vez que me ha pasado, sin duda hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente. Tranquis ya estoy bien. Mi niño me ha duchado, me ha llenado de crema y me ha puesto paños de agua congelada".

El proceso de recuperación incluyó una visita al hospital como refleja una fotografía en una habitación de uno de los hospitales de Ibiza. Pero era solo el comienzo del gafe que parece perseguirles en el final de sus vacaciones.

Al regresar a su casa, Sofía Suescun se veía obligada a llamar a la policía tras percatarse de que alguien había robado en su casa. Ha sido el tema de la tarde en Sálvame donde Kiko Jiménez iba a entrar en directo y donde se enteraba por una llamada de su pareja del robo.

Los ladrones han aprovechado la ausencia de la pareja de su domicilio para desvalijar la vivienda. Mientras la pareja publicaban casi cada movimiento en redes sociales, los cacos arrasaban la casa de Sofía Suescun. "Han robado en casa y se han llevado su coche. Tenemos un disgusto increíble, no estoy en lo que tengo que estar" explicaba Kiko Jiménez ante las cámaras. "Se han llevado todo lo que había de valor, había dinero en efectivo, el coche, han hecho un agujero en el baño, se han cargado todos los muebles… Había cuatro gatos y no los encuentran".

Con el paso de las horas, la ganadora de GH16 pudo geolocalizar su coche y recuperarlo gracias a una grua y varios de los gatos desaparecidos fueron encontrados en las inmediaciones de la casa.