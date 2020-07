Así terminó Ricky Merino trabajando como presentador en Netflix

Ricky Merino se ha hecho su propio hueco en la industria. ¡No solo en la musical, también en la televisiva! El ex concursante de Operación Triunfo 2017 ha visto como su carrera delante de las cámaras despegó tras el talent. Eso sí, sin abandonar su faceta musical (de hecho, este mismo viernes 10 de julio ha estrenado el single Bestia).

Una vez que acabó su trayectoria en la academia de OT, Ricky volvió los dos años siguientes para presentar el chat de la academia. Su naturalidad, carisma y buen rollo con los concursantes le han abierto las puertas de Netflix, convirtiéndose en el primer presentador español en tener su propio espacio en la plataforma. Y es que el 24 de julio, Ricky Merino estrena ¡A Cantar!.

El cantante nos confesó en el último LOS40 Instagram Live cómo le llegó la oferta. ¡Y fue todo gracias a su trabajo en OT! Al parecer uno de los productores del programa vio cómo se desenvolvía en el chat de la academia y pensó en él como candidato a presentar:

“Es súper importante todo lo que se hace. Yo estaba haciendo el chat y de repente había unas personas que me vieron y que buscaban ese perfil. Fue un poco llamada de teléfono, proponérmelo y claro. En la reunión me hice el duro, pero nada más salir de la reunión nos dimos un abrazo mi mánager y yo. ¡Menos mal que no nos vieron!”.

Aunque Ricky está muy emocionado con que el público vea el resultado final, es verdad que el subidón se le ha pasado un poco debido a que las grabaciones fueron hace ocho meses: : “Me parece que ha pasado mucho tiempo porque lo grabamos en noviembre. Pasaron tantos meses que no me acuerdo ahora mismo de qué opennings canto en cada programa”.

Su faceta como presentador también ha hecho que en los últimos meses se hable como sustituto de Roberto Leal en un próximo Operación Triunfo. Aunque TVE no haya decidido todavía renovar el formato, muchos usuarios en redes sociales vieron a Ricky como el perfecto candidato para el puesto.

Ricky Merino asegura que a él le encantaría, pero que “son palabras mayores”: “ Lo dijo hasta Noemí Galera. Son hipótesis. Me siento super honrado de que la gente pueda pensar eso”.

Además, el artista mallorquín le ha dedicado unas preciosas palabras a Roberto: “Desde mi punto de vida, es el mejor presentador de España. Me siento muy honrado de que la gente piense que puedo ser un buen sustituto”.

Tendremos que esperar para ver cómo se desenvuelve Ricky presentando el nuevo programa de Netflix. Quién sabe, quizá en un años sea el presentador del programa donde despegó su carrera musical.