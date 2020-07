David Otero y Taburete brillan en blanco y negro desde el nº1 de la lista

“Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor…”, cantaba El Canto del loco en 2003. ¿Dónde estabas la primera vez que escuchaste este temazo que 17 años después ya forma parte de la historia del pop español?

Fíjate si es historia, que este año David Otero ha lanzado una nueva versión de Una foto en blanco y negro junto a los chicos de Taburete. ¿El resultado? Que se convierta en número 1 de LOS40 esta semana por segunda semana no consecutiva. Lo hace tras protagonizar la subida más fuerte de la semana, escalando del #8 a la cima y desbancando a Nea y su Some Say del oro.

Es curioso que Una foto en blanco y negro llegue a lo más alto de la lista 17 años después de su lanzamiento con esta nueva versión. Aunque algunas canciones del álbum de El canto del loco al que pertenece, Estados de ánimo, llegarán a ser número 1, este tema no lo consiguió.

Esta canción pertenece al nuevo proyecto de David Otero con el que celebra sus dos décadas en la música. El artista ha grabado algunas de las canciones más importantes de su carrera con otros artistas. De hecho, además de Una foto en blanco y negro con Taburete, ya ha lanzado Tal como eres junto a Cepeda.

Sin duda, David Otero está celebrando sus 20 años encima de los escenarios por todo lo alto, ¡como la posición desde la que suena esta semana su canción! ¡Enhorabuena!