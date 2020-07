Jesse Tyler Ferguson (‘Modern Family’) da la bienvenida a su primer hijo

El pasado enero Jesse Tyler Ferguson se pasó por The Late Late Show y le comentó a James Corden y Charlie Hunnam que él y su marido, el abogado Justin Mikita, diez años más joven, estaban esperando la llegada de su primer hijo: “Esto es algo que no he mencionado a nadie, estaría bien si pudiéramos mantenerlo entre nosotros tres y todos vosotros, estoy esperando un bebé en julio con mi esposo”.

Pues bien, julio ha llegado y el bebé también, el pasado 7 de julio y lo ha confirmado un representante de la pareja a diversos medios de comunicación estadounidenses como People. “Jesse y Justin dieron la bienvenida a su pequeño paquete de alegría Beckett Mercer Ferguson-Mikita”, ha confirmado, “los nuevos padres están encantados y entusiasmados por este nuevo viaje como una familia de tres”.

La pareja se conoció en 2010 en un gimnasio de West Hollywood. Por aquel entonces Ferguson estaba saboreando las mieles de su recién estrenada popularidad como personaje de una de las series de despuntaba en aquel momento, Modern Family. El abogado se acercó a comentarle su parecer sobre lo innovador que le parecía un personaje como Mitch, homosexual en una relación monógama que acaba teniendo una niña.

La relación prosperó y tres años después la consolidaban con una lujosa boda en Nueva York, llena de estrellas. Lo siguiente era el niño y el pasado febrero celebraron su baby shower que no quisieron perderse compañeras como Sofía Vergara, Sarah Hyland o Lisa Rinna.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jesse Tyler Ferguson (@jessetyler) el 10 Jun, 2020 a las 8:34 PDT

Modern Family ha firmado su último episodio, fin de una larga etapa que ha dado comienzo a otra nueva para el actor, en esta ocasión, a nivel personal. Comienza una vida nueva como padre y como actor de teatro a la espera de comenzar un proyecto en Broadway.

De momento no han dado más detalles de la gestación del bebé ni han compartido ninguna foto suya, pero está claro que están disfrutando de esta novedad en sus vidas.