Dani Martín prepara el estreno de Portales, su nuevo sencillo

La mentira, Lo que me de la gana, Los huesos y ahora Portales. Si como decía aquel anuncio el algodón no engaña tampoco lo hace la manga de la chaqueta de Dani Martín individualizada y personalizada por La Condesa y que encerraba el secreto mejor guardado hasta la fecha: el listado de canciones de Lo que me dé la gana.

El solista madrileño ha adelantado en sus redes sociales que en los próximos días llegará el estreno de un nuevo tema perteneciente a su nuevo álbum en solitario: "Robarte los besos, desnudarte aquí. Tú, Yoko; yo, Lennon. Suena “Let it be”... Portales, coming soon!!!!".

Julia, La jaula, Los huesos, Portales o Lo que me de la gana eran algunos de los títulos que se podían leer claramente como adelantaron los clubes de fans del propio Dani Martín. Una original manera de no olvidar y llevar siempre encima de esta prenda la renovación personal y musical de la que el músico está haciendo y hará gala en su próximo proyecto musical.

Hace unos días el madrileño presentaba a todos sus incondicionales el libro sorpresa que saldrá junto a su nuevo disco. Lo que me dé la gana incluirá este "diario de sentimientos" que el intérprete ha calificado como una obra de arte.

Robarte los besos, desnudarte aquí. Tú, Yoko; yo, Lennon. Suena “Let it be”... Portales, coming soon!!!! pic.twitter.com/7BPb0g0I7Z — Dani Martín (@_danielmartin_) July 10, 2020

"Este libro va incluido en lo que será mi nuevo disco. Por lo que a mi me toca, es un diario de mis sentimientos; por lo que les toca a @begomartin3 y @boamistura, una obra de arte. Y sí, mi disco va a salir, va a ser vuestro. Lo que me dé la gana está repleto de tesoritos emocionales, ilustraciones representativas... Me siento muy orgulloso de tenerlo ya en mis manos, de encontrarme a mí mismo al leerlo. Que nos queden tantas cosas que decir. Esperamos otro poquito... Os echo de menos" escribía Dani Martín en sus perfiles oficiales.

A falta de confirmación oficial de las 11 canciones de Lo que me dé la gana y de la fecha exacta de lanzamiento, al menos podremos disfrutar de Portales.