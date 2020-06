Dani Martín desvela el libro sorpresa que saldrá junto a su nuevo disco

Poco a poco nos vamos acercando a esa esperadísima fecha por miles de seguidores de Dani Martín en la que su nuevo álbum de estudio se pondrá a la venta. Un nuevo proyecto musical del que hemos ido conociendo detalles con cuentagotas. El último, durante la noche en las redes sociales del músico.

El solista madrileño presentaba a todos sus incondicionales el libro sorpresa que saldrá junto a su nuevo disco. Lo que me dé la gana incluirá este "diario de sentimientos" que el intérprete ha calificado como una obra de arte.

"Este libro va incluido en lo que será mi nuevo disco. Por lo que a mi me toca, es un diario de mis sentimientos; por lo que les toca a @begomartin3 y @boamistura, una obra de arte. Y sí, mi disco va a salir, va a ser vuestro. Lo que me dé la gana está repleto de tesoritos emocionales, ilustraciones representativas... Me siento muy orgulloso de tenerlo ya en mis manos, de encontrarme a mí mismo al leerlo. Que nos queden tantas cosas que decir. Esperamos otro poquito... Os echo de menos" escribía Dani Martín en sus perfiles oficiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martín (@_danimartin_) el 16 Jun, 2020 a las 12:41 PDT

Compañeros de profesión como Lamari de Chambao o DJ Nano, presentadores de televisión como Máximo Huerta o futbolistas como Coke Andujar han celebrado por todo lo alto esta noticia que añadirá un valor especial a un álbum en el que veremos una cara desconocida hasta ahora del que fuera líder de El Canto del Loco.

Nos lo ha demostrado con las primeras canciones que hemos escuchado de Lo que me dé la gana y también podremos leerlo de su puño y letra con este libro. Ahora solo queda esperar que ese "poquito" del que habla Dani Martín no se convierta en "demasiado". Hay que recordar que el músico madrileño retrasó el lanzamiento de este álbum previsto para el mes de marzo.

Hay que recordar que en los últimos meses Dani Martín ha mostrado abiertamente sus inseguridades y miedos ante esta nueva etapa: “Soy Dani. Llevo días durmiendo mal, sintiendo que llega la exposición, el miedo al rechazo, las críticas. La hora de compartir lo que he sentido en tres años, mi punto de vista. Mi susceptibilidad manda. Puede haber 1100 mensajes que me agraden, pero me quedo con los dos que me hieren, ese soy yo. He hecho 57 canciones, he elegido 11. Durante estos 3 años no viví triste todos los momentos. Tampoco me he reído los mil y pico días. (...) Pero qué miedo da mostrar ahora todo ese camino y que en 40 min alguien diga tres palabras dependiendo de su momento vital, de su día, de su juicio. Pues sí, parece que aparte de lo que se disfruta en el proceso en el que nadie te ve, nadie te examina, nadie opina, también llega la hora, porque así lo he decidido, donde comienza el juicio, donde aparecen los ratos sin dormir".