Karol G publica ‘Ay, DiOs Mío!’: mira el vídeo y la letra

Yo no te estaba buscando, babe

Pero cuando coincidimos, bebé

Fue una cosa que yo no sé

Tú fuiste conquistándome

Y en tus ojos yo lo noté

Que tú querías y yo también

Entre botellas de Rosé

Nos fuimos calentando

Tu man me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda' mis cancione' (Eh, eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Mmm)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Yeh)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Qué rico)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Qué rico)

Él me jaló y me dijo: "Ven pa'cá" (Oh; ah)

Yo le dije "lento", y me hizo tra-tra

Yo sé que lo notó y no pude evitar

Dejar de mirarlo (Ah), y me hizo (Y me hizo, ah)

Él me invitó a salir a bailar (Ah-ah)

Un perreíto de eso' bien anormal (Eh-eh)

Cuando me fui él me mandó a buscar (Oh)

Y yo no pude, no (No), decirle que no

Tu man me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda' mis cancione' (Eh, eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh (Eh, eh, ah)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Mmm)

"Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Yeh)

"Ay, dios mío, qué rico" (Qué rico)

"Ay, dios mío, qué rico" (Qué rico)

Él me invitó a salir a bailar (Ah-ah)

Un perreíto de eso' bien anormal (Eh)

Cuando me fui él me mandó a buscar (Oh)

Y yo no pude, no (No), decirle que no

No pude, no (No), decirle que no

No pude, no, decirle que no (No)

Ay, dios mío, qué rico, dios mío

Tu man me escribió (Oh), y me dijo a mí (A mí)

Que le gustaban toda' mis cancione' (Eh, eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

Luego me dijo (Oh) que le gusté yo (-té yo)

Que conmigo quiere tener relaciones, eh (Eh)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío" (Ah)

Y yo le dije: "Ay, dios mío, qué rico, dios mío"

"Ay, dios mío, qué rico"