La foto de Soraya que parece lo que no es y su aplaudida respuesta

Hace un par de semanas, Soraya publicaba en su perfil oficial de Instagram una fotografía bañándose en el mar con el que emplazaba a sus seguidores a un concierto en Barcelona: "Nos vamos a Barcelona! Que buen plan ! Esta noche estaré cantando a las 22 horas en Parque del Fórum! Dentro de los conciertos de “Las noches del Fórum". Una foto tomada durante su rodaje de Lo bueno junto a Bombai.

La imagen podía haber pasado como una instantánea veraniega más si no hubiera sido por el detalle en el que algunos usuarios se fijaron. La foto parecía tener un efecto raro en la pierna izquierda de la cantante extremeña: "Te sale una cosa rara en la pierna jajjaja", "La luz del sol le hace una sombra extraña" o "😂😂😂😂vaya foto, no lo viste? Es que parece un pene".

Después de estos comentarios en los que los más detallistas se fijaron ese peculiar efecto óptico, Soraya no dudó en contestarles: "Pues lo que sale es de hacer deporte y se llama músculo". Una manera de contestar con humor a los 'malpensados' y demostrar que tiene un físico espectacular.

Unos días después, la solista ha querido echar la vista atrás y dejar una opinión más pensada sobre situaciones como estas que se viven tan a menudo en las redes sociales. Algo que incluso ha llegado a afectar a las imagenes que como madre compartía de su hija.

"Para esos que dicen que nos pasamos buscando aprobaciones en las redes, para los que dicen que los famosos debemos aceptar todos los comentarios como si fuésemos blanco de tiro... Para los que piensan que sólo nos gustan leer cosas bonitas y bloquear cuando algo no es bueno... NO MIS AMORES NO! Hay mujeres que como yo se sienten sexys, se sienten fuertes,seguras... yo no necesito que solo me digan cosas bonitas... Con 37 años que tengo subo las fotos y vídeos que quiero sin esperar que me regalen solo palabras bonitas... MIS COSAS BONITAS YA LAS CONOZCO YO! Y las feas tb! Feliz día !🥰" explica Soraya en su perfil oficial de Instagram.

Su gran proyecto para 2020 ya está a la venta en toda España bajo el título de Luces y sombras. Un disco que rompía 3 años de silencio discográfico y con el que Soraya ha vuelto a disfrutar de la música. Y casi sin tiempo para respirar, la cantante ya ha comenzado a dar los primeros shows con aforo limitado y distancia social mientras prepara su siguiente proyecto: su propia boda.