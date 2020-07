La colchoneta de Unicornio XXL con la que ha sorprendido Blanca Suárez

Ha llegado el verano y eso solo significa una cosa: Instagram se llena de posados en bañador. Y es que no hay nada como presumir en redes sociales de que ya estás de vacaciones y en remojo todo el día. Porque reconozcámoslo, quedarse en la ciudad a 40 grados no es nada instagrameable.

De este modo, ya hemos visto los bañadores de algunas de las celebs del momento: desde Edurne hasta Ana Guerra, pasando por María Castro. ¡Y tenemos de todo tipo para inspirarnos!

Otra de las actrices que nos han inspirado para los looks de este verano ha sido Blanca Suárez. La artista, que acaba de estrenar la última temporada de Las chicas del cable, hace unos días nos sorprendió con una impresionante pamela tamaño King size. De hecho, es perfecta para todas aquellas personas que rehúyen del sol. Blanca también mostró a sus más de cuatro millones de seguidores y seguidoras uno de sus primeros baños de verano junto a sus amigas.

Ahora, que Blanca se encuentra pasando unos días en la playa, ha querido mostrar cuál es uno de sus juguetes favoritos a la hora de bañarse: ¡el inflable de Unicornio que tan de moda se puso hace unos años! Y es que no hay nada mejor que subirse en esta colchoneta y relajarse. Eso sí, no perdáis de vista la costa no vaya a ser que terminéis en mitad del oceáno.

En la imagen que ha compartido, vemos a Blanca abrazada a una enorme colchoneta de este animal mitológico. Eso sí, solo la cabeza es tan grande como ella. Vamos, que es una versión muy pro de este tipo de hinchables.

“Hasta el infinito y más allá”, ha escrito Blanca junto a la foto, haciendo referencia a la mítica frase de Buzz Lightyear de Toy Story. Esperemos que no se le termine pinchando.