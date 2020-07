El monumental enfado de Saray que no se vio en la final de ‘MasterChef 8’

Hace justo una semana que se celebró la gran final de MasterChef 8, con Ana se alzándose como la nueva campeona del concurso. En ese último programa, la cocina estuvo más presente que nunca, aunque hubo una gran polémica que Televisión Española decidió no emitir.

En la final, los exconcursantes volvieron a las cocinas de MasterChef para ver el duelo entre Ana, Iván y Andy. Para sorpresa de todo el mundo, Saray también fue invitada y terminó montándola. Cadena y productora decidieron eliminar este momento, pero la "trabajadora social" ha desvelado en una entrevista lo que sucedió y nadie vio.

La última polémica de Saray

Tras su expulsión, Saray se dedicó a poner verde tanto a sus compañeros como al jurado del programa. Sin embargo, Shine Iberia decidió invitarle a la final para hacer las paces. Según ha contado en Xtra Morning, ella fue con una actitud conciliadora, pero hubo un comentario de Jordi Cruz que le hizo enfadar.

"Empezó a alabar Ana y a tirarme a mí. Yo estaba en la galería y le dije 'qué quieres payaso, qué quieres conmigo'. Se me fue la pinza y empecé desde la grada a decirle cosas", explica. "Abandoné, me piré y dije 'que os den por culo'. No iba a consentir que en el último programa también se me diera caña. ¿No puede valorar a Ana alabándola a ella sin tener que desprestigiarme a mí?".

"A mí no me tiene que tirar por tierra, enano. Tanta chicha le dio que cogí y me fui de ahí, qué es lo que trae el playmobil", termina diciendo.

¿Serán estas las últimas palabras de Saray sobre MasterChef?