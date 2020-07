Cory Monteith: 7 años sin el irremplazable protagonista en ‘Glee’

Ya han pasado 7 años de la repentina muerte de Cory Monteith, actor que interpretaba a Finn Hudson en Glee. Y a fecha de hoy, sus más fieles seguidores siguen llorando su pérdida. Con el Trending Topic #7yearswithoutcory comparten sus momentos favoritos del artista en Twitter. Este año, con más dolor que nunca, ya que hace unos días nos enterábamos de la desaparición de Naya Rivera en un lago de California, también integrante de Glee.

Nosotros, hemos querido recordarle en sus mejores momentos, escenas de la serie que siguen poniéndonos los pelos de punta.

1. Can’t Fight This Feeling: Con esta canción empezó todo. Un clásico de REO Speedwagon. Finn está pasionalmente cantando en la ducha cuando el profesor Will Schuester le escucha y le convence para unirse al grupo.

2. Jessie’s Girl: Finn se da cuenta, acompañando a Rachel a una revisión médica de su voz, que ella sigue sintiendo cosas por su ex Jessie. Una declaración de amor en toda regla con esta canción original de Rick Springfield.

3. I Just Can't Stop Loving You: Finn protagoniza la cover de esta canción, originalmente de Michael Jackson y Siedah Garret,(Garrett es con dos tt) para recibir la respuesta de Rachel a su pedida de matrimonio. Una vez más, sacando su lado más romántico.

4. Seasons of love: Tal vez la más triste y dura de todas las despedidas. No interpretada por Finn pero sí dirigida a él. El cast de Glee hace un homenaje tras enterarse de la muerte del actor con esta pieza en el episodio ‘The Quarterback’.

5. Don’t Stop Believin’: Ya todo un himno. Esta canción aparece en el primer episodio de la serie y se repetirá más adelante, tras su muerte, como una fantasía de Rachel.

Será la última vez que veamos a Cory en la trama.