El retraso discrográfico que ha traído consigo la pandemia ha afectado a muchos artistas que tenían pensado sacar sus nuevos álbumes en la primera mitad de año. Es lo que le ocurrió a Alanis Morissette, que iba a romper su silencio de ocho años con Such Pretty Forks in the Road en mayo. Finalmente tuvo que retrasar este lanzamiento y será a finales de julio cuando podamos escuchar el nuevo disco de la canadiense.

Ahora podemos escuchar un nuevo adelanto de este disco. Después de Reasons I Drink, Smiling y Diagnosis, este último sobre un tema tan tabú como la depresión y la salud mental que la artista se ha atrevido a tocar.

En Reckoning, su nuevo single, Alanis vuelve a tocar un tema controvertido pero necesario. Hace referencia al movimiento #MeToo, especialmente a las víctimas, y se plantea cómo estas son cuestionadas por la sociedad de forma injusta mientras los culpables salen indemnes.

En los noventa, Alanis Morissette vendía tantos discos como Adele en la actualidad. La cantante y compositora, que hace más de un lustro que no saca nueva música, vivió un año glorioso en 1995 gracias a su tercer disco, Jagged Little Pill, con el que se hizo mundialmente famosa y del que se desprenden los exitosos singles Ironic, You Oghta Know y Hand in My Pocket.

Alanis Morissette publica 'Reckoning', su nuevo single sobre las víctimas del #MeToo

Alanis vendió la friolera de 33 millones de discos con este trabajo, y de ahí no dejó de subir como la espuma como un enorme icono de la época. Se convirtió así en la dueña de uno de los álbumes más exitosos de todos los tiempos, y en los Premios Grammy de 1995, consiguió cinco galardones.