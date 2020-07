¡Concurso! Acude al Tomorrowland Around The World de la mano de LOS40 Dance

Aunque la crisis sanitaria que hemos vivido ha impedido que este año miles de amantes de la música electrónica hayan acudido a la fiesta más grande del año, el Tomorrowland, la organización del festival encontró la manera de llevar el festival a cabo. Y es que, si los amantes del dance no van al Tomorrowland, el Tomorrowland va a los amantes del dance.

De este modo, nació el Tomorrowland Around The World, un festival digital que contará con los mejores referentes del género y que podrás disfrutar desde el salón de casa. De hecho, gracias a LOS40 Dance podrás conseguir uno de los packs de acceso que te permitirán acceder al exclusivo festival los días 25 y 26 de julio.

¿Y qué tienes que hacer para conseguir uno de los 20 tickets que regalamos? Nada más que contestar a la pregunta “¿Qué tipo de fiesta organizarías en casa con los colegas para ver el festival TOMORROWLAND AROUND THE WORLD?”, mencionando a tres amigos en el Instagram de @Los40Dance (y seguirnos). Aquí os dejamos el post para participar:

Se valorará la creatividad de las respuestas, premiando las 20 más divertidas y mejores. Así que usad vuestro ingenio.

Así que ya sabes, acude al Tomorrowland Around The World de la mano de LOS40 Dance. Tienes hasta el próximo domingo 19 de julio para participar. ¿Te lo vas a perder? PUEDES CONSULTAR LAS BASES AQUÍ.

Cartel de Tomorrowland Around The World

Pese a las medidas de distanciamiento social que han provocado la cancelación masiva de festivales, este año la organización de Tomorrowland ha decidido seguir adelante con su espectáculo y no dejar a nadie sin música. Esta aplaudida decisión se materializará en The Digital Festival, una edición online con un cartel de lujo que no tiene nada que envidiar a ediciones precedentes.

El line up de Tomorrowland Around The World contará con artistas de la talla de Steve Aoki, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas y Like Mike, Martin Garrix, David Guetta o Robin Schulz.

El cartel completo anunciado por Tomorrowland incluye, en orden alfabético, a Adam Beyer, Adriatique, Afrojack, Alan Walker, Amelie Lens, Andrew Rayel, Anna, Armin Van Buuren, B Jones, BassJackers, Carnage, Cat Dealers, Cellini, Charlotte De Witte, Claptone, Coone, D-Block and S-Te-Fan, Da Tweekaz, David Guetta, Dimitri Vegas y Like Mike, Dixon, DJ Licious, Don Diablo, EDX, Eptic, Fedde Le Grand, Gryffin, Jack Back, Joris Voorn, Joyhauser, Klingande, Kolsch, Laidback Luke, Lost Frequencies, Marlo, Martin Garrix, Modestep, Mr. Pig, Nervo, Netsky, Nghtmre, Nwyr, Oliver Heldens, Patrice Baumel, Paul Kalkbrenner, Ran-D, Regard, Reinier Zonneveld, Robin Schulz, San Holo, Solardo, Stephan Bodzin, Steve Aoki, Sub Zero Project, Sunnery James y Ryan Marciano, Tale of Us, Tiësto, Timmy Trumpet, Vini Vici, Vingate Culture, Wildstylez, Yellow Claw, Yves Deruyter e Yves V.